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Hayat

Atlı şölen yıl boyunca Bozdağ Film Platosu’nda

“Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi başarılı dizilerin çekildiği Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin en büyük atlı-müzikli-danslı sirk ve koreografi gösterisine ev sahipliği yapıyor.

04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:24 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyanın önemli akrobatlarından oluşan Bozdağ Film koreografi ekibi yıl boyunca “Osman Bey ile Bala Hatun'un Kahramanlıkları ve Atların Destanı” gösterisini, izleyiciyle buluşturacak. Gösteri için hazırlanan özel çadır, 650 kişinin aynı anda etkinlikleri izlemesine olanak sağlıyor. Genel sanat yönetmeni ve koreograf Janbi Ceylan, Bozdağ Film Platoları'nın Türk atçılığı ve sahne sanatları adına Türkiye'de bir ilke imza attığını söyledi. Ceylan, atların koşabileceği özel bir sahne inşa ettiklerini belirtti.

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Plato, dizi hayranlarına set ortamını görme imkanı sunarken ziyaretçileri tarihte yolculuğa da çıkarıyor. İnteraktif etkinlikler tarihi yaşayarak öğrenme imkanı da sunarken, ziyaretçiler Kayı Obası'nda geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirip, at binebiliyor. Ziyaretçiler, bir yandan beğeniyle izlenen dizilerin setini görüp, diğer yandan oyuncularla tanışma ve sohbet etme imkanı da buluyor. Söğüt alanında, geleneksel şerbetle kahveyi tadıp, hediyelik dükkanında geleneksel kostümler satın alabiliyor. Bozdağ Film Platoları, Türkiye'nin birçok ilinden gelenlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Balkan ve Latin Amerika ülkelerinden çok sayıda konuğu ağırlıyor. Plato, haftanın tüm günleri 10.00-20.00 arasında ziyarete açık.



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