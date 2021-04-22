Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor​

Sinop’ta trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgâhlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit mezgit ve barbun tezgâhlarda satışa sunuluyor.

Kente balıkçılık yapan balıkçı Hikmet Balcı, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan’da başladığını hatırlatarak küçük tekne balıkçılarının ise avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Küçük teknelerde avlanan balıklar vatandaş için satışa sunuluyor

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İSTAVRİT MEZGİT VE BARBUN AVLANIYOR

Kentin taze balık ihtiyacının karşılanmak için sabahın erken saatlerinde denize açıldıklarını söyleyen Balcı, “Gırgır ve büyük teknelere 15 Nisan itibarıyla balık avı yasaklandı. Biz de küçük tekneler olarak sabahın erken saatlerinde kalkarak denize açılıyoruz. Tezgâhlara taze balık yetiştirmek için erken saatlerde mesaimize başlıyoruz. O gün nasibimizde ne varsa artık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkları da balıkhanelere getirerek satışa sunuyoruz. Tezgâhlarda şu anda küçük teknelerde tutulan balıklar var. Kalkan balığı, hamsi, palamut ve torik bunların 1 Eylül’e kadar avlanması yasak. Şu anda küçük teknelerde istavrit mezgit ve barbun avlıyoruz” dedi.

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