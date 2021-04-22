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Hayat Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor
AKTÜEL

Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor​

Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor

Karadeniz’de balık avcılığı küçük teknelerde devam ediyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan’da av yasağının başlamasının ardından Sinop’taki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor. Tezgahlarda en fazla istavrit, barbun ve mezgit balığı satışa sunuluyor.

Haber Merkezi İHA
Avlanma yasağı başlayınca ihtiyaç küçük teknelerden karşılanıyor: İstavrit, barbun ve mezgit avlanıyor​
Kalkan balığı, hamsi, palamut ve toriğin avlanması 1 Eylül'e kadar yasak

Sinop’ta trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgâhlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit mezgit ve barbun tezgâhlarda satışa sunuluyor.
Kente balıkçılık yapan balıkçı Hikmet Balcı, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan’da başladığını hatırlatarak küçük tekne balıkçılarının ise avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Küçük teknelerde avlanan balıklar vatandaş için satışa sunuluyor
Küçük teknelerde avlanan balıklar vatandaş için satışa sunuluyor

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İSTAVRİT MEZGİT VE BARBUN AVLANIYOR

Kentin taze balık ihtiyacının karşılanmak için sabahın erken saatlerinde denize açıldıklarını söyleyen Balcı, “Gırgır ve büyük teknelere 15 Nisan itibarıyla balık avı yasaklandı. Biz de küçük tekneler olarak sabahın erken saatlerinde kalkarak denize açılıyoruz. Tezgâhlara taze balık yetiştirmek için erken saatlerde mesaimize başlıyoruz. O gün nasibimizde ne varsa artık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkları da balıkhanelere getirerek satışa sunuyoruz. Tezgâhlarda şu anda küçük teknelerde tutulan balıklar var. Kalkan balığı, hamsi, palamut ve torik bunların 1 Eylül’e kadar avlanması yasak. Şu anda küçük teknelerde istavrit mezgit ve barbun avlıyoruz” dedi.

Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza
GÜNDEM
Yasa dışı balık avına 11 milyon lira ceza

İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
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01.01.2020 tarihinde güncellenerek daha caydırıcı ve kapsamlı yaptırımlar içeren Su Ürünleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından, ‘Genel Balıkçılık Av Sezonu’nda denetimler daha da arttı.
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Bu kapsamda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde, sezon boyunca 24775 uygulama gerçekleştirilmiş, 750 adet idari işlem uygulanmış olup, bu idari işlemler neticesinde toplam 11.000.000 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Bununla beraber 95 adet balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.
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Bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.
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Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik” diye konuştu.
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İstanbul’da balık avı yasağı başladı: 95 balıkçı gemisine el konuldu
Balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde denetimlerde bulundu. İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi” dedi.


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