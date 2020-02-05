Hayat Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor
GENEL SAĞLIK

Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor

Avrasya Hastanesi ile Türkiye-Azerbaycan dostluğu sağlık alanında güçleniyor

22 yıldır ulusal ve uluslararası binlerce hastaya hizmet veren şifa kapısı Avrasya Hastaneler Grubu, Azerbaycan’da düzenleyeceği akşam yemeği ile sağlık alanında Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu pekiştirmeye hazırlanıyor. 7 Şubat Cuma günü saat 18:30’da Bakü Hyatt Regency Hotel’de gerçekleşecek etkinlikte birçok seçkin isim katılacak ve doktorlarımız branşlarıyla ilgili sunumlar yaparak misafirlere bilgiler aktaracaklar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrasya Hastanesi.
Avrasya Hastanesi.

Avrasya Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyona; Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr Hüseyin URLU, Radyasyon Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi ERTEKİN, Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.Esat AKINCI ,Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Mehmet Çağlar Özgür ,Anestezi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir DOĞRUER, Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Elshan Nabiyev, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali DURMUŞ, , Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlkşan URLU, İşletme Direktör Yardımcısı Özgür ÖZMEN ,Talha Osman PALA, Kurumsal İletişim Duygu APAYDIN, İdari Amir Gönül DİLEK olmak üzere toplamda 12 kişilik bir ekiple yola çıkacaklar.

Önce insan sağlığı demeye devam edeceğiz

Sağlığa yön verenler hayata yön veririler düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade eden Hüseyin Urlu; “Avrasya Hastanesi, sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen ve hiçbir şey insan sağlığı kadar önemli değildir” ilkesiyle hizmet veren bir şifa kapısıdır. Güven ile inşa ettiği güçlü bağları ve yüksek hizmet kalitesiyle de sağlık turizminin en güçlü oyuncuları arasında yerini almıştır. Biz önce insan sağlığı diyor ve attığımız her adımda bu misyonu kendimize rehber kabul ediyoruz. Verdiğimiz davetin amacı ise bu misyonu devam ettiren doktorlarımız ve sağlık alanında çok başarılı işlere imza atmış kişilere teşekkür etmektir. Aynı zamanda değerli doktorlarımızın yapacağı sunumlarla iki ülke arasındaki dostluğun sağlık boyutu da güçlenecektir” dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında bir şifa köprüsü var

Sağlık hizmetlerinde sınırların kalktığını ifade eden Hüseyin Urlu; “Dünya global bir köye dönüşürken, insana dair birçok unsurda bu dönüşümün bir parçası oluyor. Değişime uğrayan en önemli unsurların başında ise sağlık tercihlerimiz geliyor. İnsanlar artık sağlık sorunlarını çözerken, yalnızca kendi ülkelerindeki doktorları değil; en iyi çözüm ve seçenekleri değerlendirerek hareket ediyor. Bu durum da yeni bir turizm alanı olan ve son yıllarda büyük bir yükseliş gösteren sağlık turizmini doğuruyor. Biz kardeş iki ülke olarak bu konuda çok büyük yatırım ve çalışmalara imza atıyoruz. Hem iki ülke arasında gerçekleşen hasta transferleri hem de misafir hastalarla kardeşliğimizi sağlık alanında pekiştiriyor ve insan yaşamına değer katıyoruz” dedi.

Bu saldırı yeni bir dönemin miladıdır

Bu saldırı yeni bir dönemin miladıdır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.
Depremde doğanoğlum, depremde gitti

Depremde doğan
oğlum, depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Koronavirüs:Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.
40 yıldır <br>doktora gitmiyor

40 yıldır
doktora gitmiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.
Veba alarmı

Veba alarmı

​İlçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
8 ilde eğitime<br>kar engeli

8 ilde eğitime
kar engeli

​Yoğun kar yağışından bazı illere okullar tatil edildi.
Maskeden<br>sonra jele de sıçradı

Maskeden
sonra jele de sıçradı

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun talep görüyor.
Tüm uçuşlar<br>bugün durdurulacak

Tüm uçuşlar
bugün durdurulacak

Türkiye'den Çin'e yönelik koronavirüs önlemi.
Marmaray'da<br> virüs önlemi

Marmaray'da
virüs önlemi

Vagonlar sık sık tepeden tırnağa temizleniyor.
Ankara için <br>2 günlük uyarı

Ankara için
2 günlük uyarı

Valilik kuvvetli fırtına uyarısında bulunarak saat verdi.​
Otobüste <br>piton paniği

Otobüste
piton paniği

Yolcunun valizinden kaçan yılan paniğe neden oldu.
Kayıp 2 kişi aranıyor

Kayıp 2 kişi aranıyor

Çığ altındaki minibüste arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Koronavirüs alarmı

Koronavirüs alarmı

​7 ülkeden gelenler sistemden geçmeden alınmıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.