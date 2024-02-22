Son dönemlerde sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan ve adeta akım haline gelen zencefil shot (Ginger shot) mucize içecek olarak anılıyor. Cilt problemleri olanlar için akne ve sivilce sorunlarını yok eden bu sağlık tarif, kilo verme sürecinde olanlara da destek oluyor. Bağışıklık sistemine de oldukça faydası olan Ginger shot hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüryo. Faydası saymakla bitmeyen Ginger shotı üç ana malzemeyle evde pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. Peki nedir bu Ginger shot, faydaları neler ve nasıl hazırlanır? İşte Ginger shota dair tüm detaylar...