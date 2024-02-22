|
Hayat

İsveç'te ilginç araştırma: Ayak numarası yaşam süresini belirliyor olabilir! En kısa ömürlü ayak numarası...

İsveç'te yapılan ilginç bir araştırma, ayak numarası ile insan ömrü arasında beklenmedik bir bağlantı olduğu iddiasını ortaya koydu. Bilim adamları farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubunu inceleyerek ayak numarası ve yaşam süresi arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceledi. Bu ilginç çalışmaya göre ayaklarımızın boyutu günlük hayatımızı etkilediği kadar ne kadar ömrümüz olduğunu da etkiliyor. Buna göre ayak numaramız ortalama yaşam süremizi gösteriyor!

Seren Som
Seren Som
09:57 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisini araştıran bilim adamları ilginç bir araştırma ortaya koydu.


İsveç'te gerçekleştirilen araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi.


Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.


Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.


Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.


Araştırmayı yürüten Dr. Hans Bjors,
"İsveç'in her tarafından insanlardan veriler alarak karşılaştırmalar yaptık. Sonuca göre öldükleri zamanki yaşlarına göre insanların ayak numaralarını araştırdık"
ifadelerini kullandı.

İşte sonuçlar

Dr. Bjors'ın belirlediği rakamlar kadın ve erkeklere göre değişiklik gösteriyor.

Kadınlarda durum şöyle:

  • 36 numara
    giyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.
  • 37.5 numara
    ayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.
  • 38 numara
    giyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.
  • 40 numara
    ayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,
  • 42 numara
    ayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.
  • Ayakkabı numarası
    44
    olanlar 70-72 yaş,
  • 46
    olanlar 67-70 yaş,
  • 46.5
    olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.

Erkeklerde durum şöyle:

  • 38 numara
    ayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor.
  • 40 numara
    giyenler 66-69 yaş,
  • 42 numara
    giyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor.
  • 43 numara
    giyenler 72-75 yaş,
  • 44 numara
    giyenler 73 ile 77 yaş,
  • 46 numara
    giyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.

Sağlık düzenlemesi TBMM'de kabul edildi: Bakan Koca 'malpraktis belirsizliği giderildi' diyerek duyurdu

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeye ilişkin, "Malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi." paylaşımında bulundu. Düzenlemeye göre; diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Öte yandan sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.


#İsveç
#Araştırma
#Ayak numarası
#Ayakkabı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni bir aktif fay keşfedildi: O ilden geçiyor! Tam 95 kilometre uzunluğunda, 7,3’lük deprem üretebilir