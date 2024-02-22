Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisini araştıran bilim adamları ilginç bir araştırma ortaya koydu.
İsveç'te gerçekleştirilen araştırma kapsamında İsveç genelinde 800 kadın ve erkek incelendi.
Uzmanlar araştırılan kişinin ölüm nedenine, öldüğü yaşa ve ayak numarasına odaklandı.
Çıkan sonuçlara göre ayak numarası ile yaşam süresi arasında bir bağlantı olabileceği saptandı.
Aynı zamanda kadın ile erkek arasında ayak numarası ile yaşam süresi arasında farklılık olduğu belirlendi.
İşte sonuçlar
Dr. Bjors'ın belirlediği rakamlar kadın ve erkeklere göre değişiklik gösteriyor.
Kadınlarda durum şöyle:
- 36 numaragiyen kadınlar 64 ile 69 yıl kadar yaşıyor.
- 37.5 numaraayakkabı giyen kadınlar ise 70-76 yaş arası ömür sürüyor.
- 38 numaragiyen kadınlar da 77 ile 82 yaş arası yaşıyor.
- 40 numaraayakkabı giyen kadınlar 78-84 sene kadar yaşarken,
- 42 numaraayakkabı giyenler ise 73-75 yaş ömür sürüyor.
- Ayakkabı numarası44olanlar 70-72 yaş,
- 46olanlar 67-70 yaş,
- 46.5olanlar ise 66-69 yaş ömür sürüyor.
Erkeklerde durum şöyle:
- 38 numaraayakkabı giyenler 63 ile 66 yaşına kadar hayatta kalıyor.
- 40 numaragiyenler 66-69 yaş,
- 42 numaragiyenler de 67 ile 72 yaş arası bir ömür sürüyor.
- 43 numaragiyenler 72-75 yaş,
- 44 numaragiyenler 73 ile 77 yaş,
- 46 numaragiyenler ise 75 ile 82 yaş arası yaşıyor.