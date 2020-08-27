Ayasofya Camii girişlerine kıyafet düzenlemesi: Şortlu ve dekolteli girmek yasak
86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi. Buna göre; tarifi yapıya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu.
İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, geçen ay 86 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve tarihi yapı yeniden cami oldu. Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da artık girişler için kılık kıyafet önlemleri alınıyor.
Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.