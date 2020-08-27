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Hayat Ayasofya Camii girişlerine kıyafet düzenlemesi Şortlu ve dekolteli girmek yasak
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Ayasofya Camii girişlerine kıyafet düzenlemesi: Şortlu ve dekolteli girmek yasak

86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesine gidildi. Buna göre; tarifi yapıya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu.

Haber Merkezi Diğer
​Ayasofya Camii'ne şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı.
​Ayasofya Camii'ne şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı.

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, geçen ay 86 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve tarihi yapı yeniden cami oldu. Cami statüsüne kavuşan Ayasofya'da artık girişler için kılık kıyafet önlemleri alınıyor.

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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Tulum ve başörtü dağıtımı başladı

Camiye girişlere yeni kurallar getirildi. Bundan böyle Ayasofya Camii'ne, başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu. Camiye girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi
FOTOĞRAF 21
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Kurban Bayramı bayram namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı.
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Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı.
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Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı.
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Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.
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Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi
Ayasofya Camii'nde ilk defa kılınacak olan bayram namazı için vatandaşlar gece saatlerinde gelmeye başladı. Kontrol noktasını geçen vatandaşlar koşarak camiye gitmeye başladı.

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