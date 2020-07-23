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Hayat Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı
AKTÜEL

Ayasofya Camii'nin imam ve müezzinleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı. Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti.

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Erbaş, Ayasofya'nın müezzinlerinin de, Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban, Alpcan Çelik olduğunu duyurdu.

Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
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Ayasofya Camii'nin imamları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Camii'nin imamını açıkladı.


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Ayasofya Camii açılışı için İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
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Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.


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