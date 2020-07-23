Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinlerini açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'ne Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun imam olarak atandığını belirtti.
Erbaş, Ayasofya'nın müezzinlerinin de, Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban, Alpcan Çelik olduğunu duyurdu.
Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Yarın yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşacak Ayasofya Cami-i Şerifi’nde görevlerine başlayacak olan imam ve müezzinlerimize yeni görevlerininin hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak utandırmasın. pic.twitter.com/fLMBKNRAP8
Evlad-ı Fatihan’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Yarın yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşacak Ayasofya Cami-i Şerifi’nde görevlerine başlayacak olan imam ve müezzinlerimize yeni görevlerininin hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak utandırmasın. pic.twitter.com/fLMBKNRAP8— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 23, 2020