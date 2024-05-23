Ayasofya Deneyim Müzesi'ne 30 yeni eser

Ayasofya Camii’ne ait koleksiyon eserlerinin de sergilendiği Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi’ne Müzeler Haftası kapsamında 30 yeni eser katıldı. Ayasofya Camii depolarında bulunan, yapının tarihine ışık tutan parçalardan bir kısmı “Müze Tarihî Eserler Koleksiyonu”nda ilk kez sergilenmeye başladı. Doğu Roma ve Osmanlı yadigarı eserler arasında Ankara Etnografya Müzesi’nden getirilip müze envanterine kaydedilen 15. yüzyıla ait bir Kur’an-ı Kerim de yer alıyor. Ayasofya Camii’ne vakfedilmiş Kur’ân-ı Kerim’in yanı sıra cüzler, nadide şamdanlar ve Hristiyanlığa ait litürjik malzemeler de yeni sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Müzenin en dikkat çeken eseri ise Ayasofya’nın camiye çevrilmesini sağlayan Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi. Yapının cami olmasına en büyük kanıt olan yaklaşık 36 metre uzunluğundaki vakfiye detaylı bir şekilde incelenebiliyor. Öte yandan Ayasofya’nın yapımında kullanılan ve üzerinde eski Grekçe kitabeler bulunan tarihî tuğla ile Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği’nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlar da müzede sergileniyor. Bu parçalar, ziyaretçilere geniş bir tarih yelpazesinde yolculuk yapma imkânı sunuyor.