Ayasofya şarkısı yazarı Yücel Arzen kimdir? Yücel Arzen'in biyografisi

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğan tweet'inde "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.

OYNAT 05:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...' ifadelerini kullandı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımının ardından Ayasofya şarkısı söz ve müziğini yapan Yücel Arzen merak edilen isimler arasında yerini aldı.

YÜCEL ARZEN KİMDİR?

Müzisyen ve piyanist Yücel Arzen 1970 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-Heykel Bölümü’nde bir yıl eğitim gördü. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’na girmeye hak kazanınca tercihini hep istediği müzikten yana kullandı. Konservatuar süresince hem geleneksel Türk Musıkisi ve Halk Müziği alanında, hem de evrensel müzik formları alanında dersler aldı.

Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği, Erol Sayan, Selehaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi, Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan , Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı.

REKLAM

1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans (master ) yapmaya hak kazandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

150'YE YAKIN ESERİ TÜRK MÜZİSYENLER TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ

Bugüne kadar yayınlanmış 150‘ ye yakın şarkı formundaki besteleri, popüler Türk Müziği yorumcuları tarafından seslendirildi; Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan v.s.

2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan Şiir Şehir İstanbul adlı eserin müziklerini yazdı.

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: Cuma günü her şey hazır olacak

Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filimlerinde seslendirildi. 2002 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Şarkısı Ödülünü kazandı.Çağdaş Türk Şiirinin ünlü şairi Attila İlhan’ın son şiir albumünün (An Gelir) müziklerini yaptı.

Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın Güllü adlı oyunundan hareketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafında sahnelenen müzikal olmak üzere bir çok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.

TV FİLMİ, DİZİ, REKLAM MÜZİKLERİ YAPTI

Bir çok TV filmi, dizisi ve reklam filmlerinin müziklerini yaptı.

2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan İstasyon Şefi Eliyle adlı albümün müziklerini besteledi.

OYNAT 00:00 Ayasofya Camii’nin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin giriş kapılarına direkler dikilerek Türk Bayrakları asıldı. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların titizlikle devam etiği caminin giriş kapılarına Türk Bayrakları asıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TROYA'NIN MÜZİKLERİ YAPTI

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu- Mustafa Erdoğan ile 08 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da Dünya prömiyerini gerçekleştiren Troya adlı müzikal dans gösterisinin müziklerini yaptı. Troya adlı eserde yalnızca Türkiye’nin değil Djiwan GASPARYAN ( duduk ), George ZAMFIR ( panflut ), Vassilis SALEAS ( klarinet ) gibi dünyanın en ünlü müzisyen virtüözleri ile çalıştı. Eseri orkestra şefi Adama KLEMENS ve koro şefi Miriam NEMCOVA yönetiminde Çek Cumhuriyeti Prag Flarmoni Orkestrası Ve Korosu seslendirdi.

REKLAM

2009 yılında solistliğini Türk Musıkisi’nin en önemli solistleri Ahmet Özhan, Melihat Gülses, Sami Savni Özer, Funda Ararve Umut Akyürek'in yaptığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından yayınlanan AY VAKTİ isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu.

Mart 2010’da büyük bir ilgiyle gösterime giren ”Eşrefpaşalılar” adlı filmin müziklerini yazdı.

Yayınlanmış üç kişisel ( GECE, KİMSELER BİLMEZ, BELKİ ) ve bir düet albümü de (Devrim GÜRENÇ’le birlikte BİR AŞK ON ŞARKI ) bulunan besteci halen İstanbul’da müzik yaşantısına devam etmektedir.

OYNAT 00:58 İlk namaza hazırlanan Ayasofya Camii'nde gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu 86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona gelindi. İlk namazın beklendiği Ayasofya'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Drone ile çekilen görüntülerde gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü Ayasofya'ya manzarasına eşsiz güzellik katıyor. Mavi, sarı, ve kızıl renklerinin biriyle müthiş uyumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne seriliyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:39 Ayasofya Camii'nin halılarının üretildiği fabrikadan ilk görüntüler İstanbul'da 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Ayasofya'ya özel olarak üretilen 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının yüzde 100 yerli yünden, yanmaz özelliğe sahip olduğu belirtildi. Halıların ilk 10 safının üretimi tamamlandı. 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının üretimi yapılan 10 saflık bölümü Ayasofya Camii'ne döşenmeye başladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder