Ayasofya şarkısı yazarı Yücel Arzen kimdir? Yücel Arzen'in biyografisi

İstanbul’un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra esaretten kurtuldu. Danıştay, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’yla ilgili tarihi kararını geçtiğimiz haftalarda açıklayarak Müslüman alemini sevince boğdu. Yeniden cami statüsü verilen yapıda ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camii için bestelenen videoyu paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe olarak 9 dilde seslendirilen klibi yayınlayan Erdoğan tweet'inde "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımının ardından Ayasofya şarkısı söz ve müziğini yapan Yücel Arzen merak edilen isimler arasında yerini aldı.
YÜCEL ARZEN KİMDİR?
Müzisyen ve piyanist Yücel Arzen 1970 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-Heykel Bölümü’nde bir yıl eğitim gördü. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’na girmeye hak kazanınca tercihini hep istediği müzikten yana kullandı. Konservatuar süresince hem geleneksel Türk Musıkisi ve Halk Müziği alanında, hem de evrensel müzik formları alanında dersler aldı.
Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği, Erol Sayan, Selehaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi, Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan , Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı.
1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü’nde yüksek lisans (master ) yapmaya hak kazandı.
150'YE YAKIN ESERİ TÜRK MÜZİSYENLER TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ
Bugüne kadar yayınlanmış 150‘ ye yakın şarkı formundaki besteleri, popüler Türk Müziği yorumcuları tarafından seslendirildi; Cem Karaca, Sertab Erener, Kıraç, Haluk Levent, Ahmet Özhan, Bülent Ersoy, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül, Ali Şan v.s.
2001 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından hazırlanan Şiir Şehir İstanbul adlı eserin müziklerini yazdı.
Eserleri Fatih Akın’ın Duvara Karşı, İstanbul Hatırası ve Ömer Vargı’nın İnşaat adlı filimlerinde seslendirildi. 2002 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Şarkısı Ödülünü kazandı.Çağdaş Türk Şiirinin ünlü şairi Attila İlhan’ın son şiir albumünün (An Gelir) müziklerini yaptı.
Başta ünlü yönetmen Atıf Yılmaz'ın Güllü adlı oyunundan hareketle Sadri Alışık Tiyatrosu tarafında sahnelenen müzikal olmak üzere bir çok tiyatro oyunu ve çocuk oyununun müziklerini yazdı.
TV FİLMİ, DİZİ, REKLAM MÜZİKLERİ YAPTI
Bir çok TV filmi, dizisi ve reklam filmlerinin müziklerini yaptı.
2007 yılında T.C.D.D tarafından hazırlanan İstasyon Şefi Eliyle adlı albümün müziklerini besteledi.
TROYA'NIN MÜZİKLERİ YAPTI
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu- Mustafa Erdoğan ile 08 Nisan 2008 tarihinde İstanbul’da Dünya prömiyerini gerçekleştiren Troya adlı müzikal dans gösterisinin müziklerini yaptı. Troya adlı eserde yalnızca Türkiye’nin değil Djiwan GASPARYAN ( duduk ), George ZAMFIR ( panflut ), Vassilis SALEAS ( klarinet ) gibi dünyanın en ünlü müzisyen virtüözleri ile çalıştı. Eseri orkestra şefi Adama KLEMENS ve koro şefi Miriam NEMCOVA yönetiminde Çek Cumhuriyeti Prag Flarmoni Orkestrası Ve Korosu seslendirdi.
2009 yılında solistliğini Türk Musıkisi’nin en önemli solistleri Ahmet Özhan, Melihat Gülses, Sami Savni Özer, Funda Ararve Umut Akyürek'in yaptığı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından yayınlanan AY VAKTİ isimli albümünü dinleyiciyle buluşturdu.
Mart 2010’da büyük bir ilgiyle gösterime giren ”Eşrefpaşalılar” adlı filmin müziklerini yazdı.
Yayınlanmış üç kişisel ( GECE, KİMSELER BİLMEZ, BELKİ ) ve bir düet albümü de (Devrim GÜRENÇ’le birlikte BİR AŞK ON ŞARKI ) bulunan besteci halen İstanbul’da müzik yaşantısına devam etmektedir.