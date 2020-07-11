Ayasofya'daki mozikler ve semboller namaz kılmaya engel mi?
Ayasofya'daki mozikler ve semboller namaz kılmaya engel mi?
Danıştay'ın Ayasofya kararı sonra tüm yurtta sevinç gösterileri gerçekleşti. Müslüman aleminin de mutluluk duyduğu bu karar sonrası şimdi de büyük bir heyecanla namaz kılınacağı gün bekleniyor. Fakat vatandaşların aklında bir soru var. Ayasofya'daki mozikler ve semboller namaz kılmaya engel mi? Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrasında tarihi yapıda bulunan mozaiklere ne olacağı merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'da bulunan mozaikler için açılır-kapanır bir perde yapılacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Şükrü Erbaş ise "Hiçbir ilmihal kitabında ‘Resim olan yerde namaz kılınmaz’ diye bir ibare bulamazsınız, sadece mekruhtur, yani tercih edilmemesi istenir. Ayrıca kıble yönünde resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok” ifadelerini kullandı.
Ayasogya için beklenen karar en sonunda verildi. 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya, artık hür bir ibadethane olarak hizmet verecek.
Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ile ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz için vatandaşı büyük bir heyecan kapladı.
Fakat akıllara takılan bir soru var. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrasında tarihi yapıda bulunan mozaiklere ne olacağı merak konusu oldu. Ayasofya'daki mozikler ve semboller namaz kılmaya engel mi?
Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'da bulunan mozaikler için açılır-kapanır bir perde yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca insan figürü olmayan mozaiklerin üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak.
İbadet etmeye engel yok
Diyanet İşleri Başkanı Şükrü Erbaş da "Hiçbir ilmihal kitabında ‘Resim olan yerde namaz kılınmaz’ diye bir ibare bulamazsınız, sadece mekruhtur, yani tercih edilmemesi istenir. Ayrıca kıble yönünde resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok” ifadelerini kullandı.
Tarihi yapıda bulunan mozaik, ikona ve sembollerin akıbeti ile ilgili düzenlemelerin detayları netleşmeye başlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışmaların önümüzdeki cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip deAyasoyfa Cami'ne gidip incelemelerde bulunacak.
Meryem ve Cebrail ikonlarının üzerleri örtülecek
Habertürk'ün haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonlarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.
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İnsan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak. Yetkililer 86 yıl önce cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığına dikkat çekti