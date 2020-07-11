Ayasogya için beklenen karar en sonunda verildi. 86 yıl önce müzeye çevrilen Ayasofya, artık hür bir ibadethane olarak hizmet verecek.

Bakanlar Kurulu kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi ile ibadete açılan Ayasofya'da ilk namaz için vatandaşı büyük bir heyecan kapladı.

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Fakat akıllara takılan bir soru var. Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrasında tarihi yapıda bulunan mozaiklere ne olacağı merak konusu oldu. Ayasofya'daki mozikler ve semboller namaz kılmaya engel mi?

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya'da bulunan mozaikler için açılır-kapanır bir perde yapılacağını açıklamıştı. Ayrıca insan figürü olmayan mozaiklerin üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak.

İbadet etmeye engel yok

Diyanet İşleri Başkanı Şükrü Erbaş da "Hiçbir ilmihal kitabında ‘Resim olan yerde namaz kılınmaz’ diye bir ibare bulamazsınız, sadece mekruhtur, yani tercih edilmemesi istenir. Ayrıca kıble yönünde resimler olmadığı için ibadet etmeye bir engel yok” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 22 Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu'nca Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da Fatih ve Büyük Çamlıca camilerinde sabah namazının ardından şükür duaları edildi. Ak Parti teşkilat üyeleriyle birlikte Fatih Camii'ne gelerek sabah namazını kılan ve Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de beraberindeki gençlerle şükür duası etti. Ak Partili Büyükgümüş, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde açıklama yapan Büyükgümüş partisinin organizasyonu ile ilgili, Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti Gençlik Kolları büyük bir coşkuyla, neşeyle sabah namazına katıldılar ve namazın ardından şükür duasında bulundular. Biz de burada Fatih Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin türbesinin önünde buluştuk sizlerle beraber. Biz de burada şükür dualarımızda bulunduk dedi. Büyükgümüş kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Hakikaten yüz yıla yakın bir süredir milletimizin içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştıran bir durumdu Ayasofya'nın müze olarak vatandaşlarımızla buluşması. Dün alınan kararla hem Danıştay ilgili dairesinin hem de buna istinaden Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlamış olduğu kararname ile Ayasofya yeniden asıl cami statüsüne geri dönmüş oldu. İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılacak. Ve biz tarihimizin önemli anlarından birini daha geride bırakacağız. AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak ibadete açılması nedeniyle sabah namazı kılarak şükür duası etti. Sabah namazına Hacı Bayram Veli Camii'ne gelen AK Parti'li gençler, namazın ardından şükür duası etti. Namaz sonrası Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Yıldız, basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurması, İzmir'de de sevinçle karşılandı. İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı. AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı. Tüm Türkiye'de Ayasofya kararı sonrası camilerde şükür duası yapıldı Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile İstanbul'daki camilerde şükür duası yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gençler, camilerde sabah namazının ardından şükür duaları etti.

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Ayasofya Camii'nde incelemelere başlanacak

Tarihi yapıda bulunan mozaik, ikona ve sembollerin akıbeti ile ilgili düzenlemelerin detayları netleşmeye başlıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ayasofya'nın ibadete açılması için çalışmaların önümüzdeki cuma gününe kadar tamamlanacağını açıkladı. Bu hafta sonu Kültür Bakanlığı'ndan bir ekip deAyasoyfa Cami'ne gidip incelemelerde bulunacak.

Meryem ve Cebrail ikonlarının üzerleri örtülecek

Habertürk'ün haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, ikon ve semboller için açılır-kapanır bir perde yapılacak. Kıble yönündeki ikonaların üzeri perde ile örtülecek. Meryem ve Cebrail ikonlarının üzerleri örtülecek. Aynı yetkililer ikona ve sembollerin kaldırılmasının veya bir başka yere nakledilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

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İnsan figürü olmayan başka sembollerin ise kaldırılması veya üzerinin örtülmesi söz konusu olmayacak. Yetkililer 86 yıl önce cami olarak ibadet edilirken de bu figürlerin üzerlerinin kapatılmadığına dikkat çekti

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