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Hayat Ayasofyadaki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
KÜLTÜR SANAT

Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

Haber Merkezi DHA
Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı.
Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Ayasofya Müzesi iş birliğiyle Ayasofya’nın müze olarak kullanıldığı dönemde başlayan "Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi" ile Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı. Daha önce girilemeyen yerlere girilerek yeni yeraltı mekânlarının keşfedildiği projenin sonuçları “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”nda bilim dünyasına sunulacak.

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Ayasofya Camii'nin tarihi serüveni: Dünden bugüne Ayasofya nasıl cami oldu?

Sempozyum çevrimiçi düzenleniyor

İnşasından bu yana mistik bir yapı olarak hayranlık ve cazibe sembolü olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans mirasının tek bir büyük kubbe altında gözlemlenebildiği, çağlar boyunca sahip olduğu farklı kimliklerle pek çok amaca hizmet eden bir dünya mirası.

Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu taraması yapıldı.

Ayasofya’nın sosyal, ekonomik ve politik koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle birlikte geçirdiği değişikliklere odaklanan “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından 24-25 Eylül 2020’de çevrimiçi olarak düzenlenecek. Sempozyum YouTube’da Uluslararası Ayasofya Sempozyum hesabından takip edilebilecek.

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Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğrul ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürütücülüğünde 29 Haziran-16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen “Ayasofya Yeraltı Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi” kapsamında elde edilen veriler sempozyumda katılımcılarla paylaşılacak. Ayasofya’nın daha önce keşfedilmemiş yeraltı yapılarında hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintilerinin giderilmesine yönelik gerçekleşen proje ile yapının sürdürülebilir korunmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'nde ses denemeleri sırasında okunan Amenarrasulü mest etti
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86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü cuma namazıyla ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Camii'nde tüm hazırlıkların yanı sıra ses denemeleri de devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan, Bakara Suresi'nin 285 ve 286'ncı ayetlerinin (Amenarrasulü) okunduğu anlar kullanıcılar tarafından çok sayıda paylaşım ve beğeni topladı.


Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor


Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın yapacağı sempozyum 7 oturumda gerçekleşecek. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

Sempozyumun oturum başlıkları, “Arşiv Belgelerinde Ayasofya, İstanbul’un Hafıza Mekânı Olarak Ayasofya, Ayasofya’nın Koruma Koşullarının Çevresel Araştırması, Ayasofya’nın Taş Eserleri ve Kitabeleri, Ayasofya’nın Kubbe ve Aydınlatması, Ayasofya’nın Yeraltı Yapılarının Görüntülemesi ve Ayasofya’nın Eski Yazma ve Kaynaklar Bağlamında Değerlendirilmesi, Çağdaş Görüntüleme Yöntemlerinin Ayasofya’da Kullanımı” olarak belirlendi.

Program akışının ayasofyasempozyumu.fsm.edu.tr adresinde yer aldığı sempozyum; Youtube, ‘Uluslararası Ayasofya Sempozyum’ kanalından izlenebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.
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Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
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Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

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