Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ayasofya'ya girişler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaparak Danıştayın Ayasofya kararını değerlendirdi.

Erdoğan, "Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir" diye konuştu.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz

Ayasofya Camii'ne ücretli girişleri kaldırıyoruz

Erdoğan, "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz, kapı herkese açık Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Müze statüsünden çıkması ile birlikte Ayasofya'ya ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları herkese açık olacaktır' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 25 Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi. Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü. YediHilal Derneği'nden Ali Cihangir'in kıldırdığı namaz sırasında yerli ve yabancı basın mensupları da görüntü aldı. Namaz öncesinde konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, güzel bir günde şükretmek amacıyla meydanda bulunduklarını belirterek, Haberi duyduğumuz anda Rabbimize şükretmek için camimimiz açılmasa da kıyısında, köşesinde Allah'a şükretmek için buraya geldikdedi. Herkesi sessizlik içerisinde namaz kılmaya davet eden Sarıyıldız, 86 yıldır mücadelesini yürüten, yüzlerce miting yapan vakıflar, imamlar, siyasi büyüklerimize rahmet okumak için buraya geldik. Galip Allah'tır. Bugün Müslümanlara yeniden fethetmeyi nasip eden Allah'ın, bütün Müslümanlara aynı şekilde özgürlüğü nasip edeceğini biliyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan, Erbakan hocamıza, bütün siyasi riskleri göze alan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mabedin açılmasında kimin emeği varsa tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu. Bu arada Ayasofya'yı barikatlarla kapatan güvenlik güçlerinden zaman zaman sosyal mesafeyi koruyun uyarıları yapıldı. Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun