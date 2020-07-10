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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Ayasofyaya girişler ücretsiz olacak
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Ayasofya'ya giriş ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ayasofya'ya girişler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştayın Ayasofya kararınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladıklarını belirten Erdoğan, "Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya Camii
Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaparak Danıştayın Ayasofya kararını değerlendirdi.

Erdoğan, "Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Böylece Ayasofya, 86 yıl aradan sonra yeniden Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirttiği şekilde cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz

Ayasofya Camii'ne ücretli girişleri kaldırıyoruz

Erdoğan, "Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun idari ve teknik hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle ilgili çalışmalara hemen başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz, kapı herkese açık
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz, kapı herkese açık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Müze statüsünden çıkması ile birlikte Ayasofya'ya ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları herkese açık olacaktır' ifadelerini kullandı.

Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
FOTOĞRAF 25
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Çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının da arasında bulunduğu yaklaşık bin kişi, Ayasofya'da ezan okunmasının ardından tekbir getirdi.
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Kalabalık içerisindeki bazı vatandaşların ellerini göğe kaldırarak dua ettiği görüldü.
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YediHilal Derneği'nden Ali Cihangir'in kıldırdığı namaz sırasında yerli ve yabancı basın mensupları da görüntü aldı.
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Namaz öncesinde konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, güzel bir günde şükretmek amacıyla meydanda bulunduklarını belirterek, Haberi duyduğumuz anda Rabbimize şükretmek için camimimiz açılmasa da kıyısında, köşesinde Allah'a şükretmek için buraya geldikdedi.
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Herkesi sessizlik içerisinde namaz kılmaya davet eden Sarıyıldız, 86 yıldır mücadelesini yürüten, yüzlerce miting yapan vakıflar, imamlar, siyasi büyüklerimize rahmet okumak için buraya geldik. Galip Allah'tır. Bugün Müslümanlara yeniden fethetmeyi nasip eden Allah'ın, bütün Müslümanlara aynı şekilde özgürlüğü nasip edeceğini biliyoruz. Üstad Necip Fazıl'dan, Erbakan hocamıza, bütün siyasi riskleri göze alan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mabedin açılmasında kimin emeği varsa tekrar tekrar şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu.
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Bu arada Ayasofya'yı barikatlarla kapatan güvenlik güçlerinden zaman zaman sosyal mesafeyi koruyun uyarıları yapıldı.
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Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
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Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
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Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Title
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
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Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Ayasofya Meydanı'nda akşam namazı kılındı
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi sonrasında Ayasofya Meydanı'na gelen bir grup vatandaş burada akşam namazı kıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi
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​Danıştayın kararının ardından vatandaşlar akın etti.
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Girişler ücretsiz olacak

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Düşüş devam ediyor

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Mecliste tarihi an

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Ayasofya'nın müze olduktan sonraki hikayesi
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Ayasofya'nın müze olduktan sonraki hikayesi

Bugünlerde bütün Türkiye Danıştay'dan gelecek Ayasofya kararını beklerken yapı müze olduğu tarih olan 1934'ten beri tartışmaların odak noktası. 24 Kasım 1934 günü camii müzeye çevrildi. Aradan 46 yıl geçtikten sonra ilk ezan okunurken yapının içerisinde yer alan Abdülmecit Mesciti de ibadete açılmıştı. Müze olduktan sonra geçen 86 yılda Ayasofya ile ilgili yaşananları haberimizde derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı. Kararnamede, "Ayasofya Camiinin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet'e devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı
Gündem

Saadet Partili Sevim'den Ayasofya mesajı: Tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı

Haftalardır dünyanın gündeminden düşmeyen Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilip çevirilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın ardından tepkiler art arda geliyor. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescid yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı." ifadelerini kullandı.

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