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Hayat

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, hayatını kaybeden sanatçı Aydemir Akbaş için taziye mesajı yayınladı.

Halil Akkoç
09:57 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Aydemir Akbaş
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Aydemir Akbaş

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bakan Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



#Aydemir Akbaş
#Mehmet Nuri Ersoy
#Yeşilçam
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