Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Aydemir Akbaş
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
Bakan Ersoy'dan taziye mesajı
Bakan Ersoy'dan taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, dostlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
#Aydemir Akbaş
#Mehmet Nuri Ersoy
#Yeşilçam
1 saat önce