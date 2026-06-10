AYM Başkanı Mersin’de öğrencilerle bir araya geldi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Mersin Üniversitesinde öğrencilerin katılımıyla düzenlenen söyleşide “Adalet, hayatın üzerinde yürüdüğü temeldir. Bu nedenle ne olursa olsun asla adaletten ayrılmayın. Çünkü adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet, bir toplumun ortak vicdanıdır” dedi.

Özkaya, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen programda, doğup büyüdüğü topraklarda öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Üniversitelerin düşünen, sorgulayan, araştıran, üreten ve topluma yön veren insanların yetiştiği ilim ve irfan merkezleri olduğunu söyleyen Özkaya, bir ülkenin geleceğinin yetiştirdiği insan kaynağının niteliğiyle belirlendiğini kaydetti.

ANAYASAYI OKUYUN

Anayasa’nın yalnızca hukuki bir metin olmadığını, aynı zamanda toplumun ortak değerlerini, birlikte yaşama iradesini ve gelecek tasavvurunu yansıtan bir toplumsal sözleşme olduğunu aktaran Özkaya, “Bugüne kadar Anayasa’mızı okumadıysanız diğer hususlarla birlikte hepimizin temel hak ve özgürlüklerini de düzenleyen bu metni bir kez olsun okumanızı tavsiye ediyorum” dedi.

ÖZGÜRLÜĞÜN OLMADIĞI YERDE BİLİM GELİŞMEZ

Temel hak ve özgürlüklerin etkili şekilde korunmasının hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Özkaya; “Özgürlüğün olmadığı yerde bilim gelişmez, düşüncenin serbestçe ifade edilemediği yerde ilerleme sağlanamaz, adaletin bulunmadığı yerde ise toplumsal barış ve huzur kalıcı şekilde tesis edilemez. Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin korunması yalnızca hukukçuların değil toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

HUKUKA OLAN GÜVENİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

AYM’nin görevleri hakkında da bilgi veren Özkaya, “AYM olarak bizler kararlarımızı, hukukun çizdiği sınırlar içinde vicdanımızın sesine kulak vererek merkezinde yalnızca objektif adaletin olduğu bir anlayışla şekillendiriyoruz. Tüm kişi ve kurumlarla olan ilişkilerimizi bu anlayış içerisinde yürütüyoruz. Bu bilinçle adalet, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi değerlerin gerçekleşmesine katkı yapmaya, bireylerin ve kurumların adalet duygularını tatmin etmeye, onların devlete ve hukuka olan güvenlerini daha da artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

AYM ÇATISI ALTINDA STAJ YAPABİLME İMKÂNI SAĞLIYORUZ

AYM’nin faaliyetlerine ve uluslararası anayasa yargısı alanında yürüttüğü çalışmalara da değinen Özkaya, şunları söyledi:

“Üniversiteler ve akademik dünya ile de kurduğumuz iletişim sayesinde hukuk ve yargı alanındaki bilimsel etkinliklerde aktif bir rol üstlenmekteyiz. Hukuk fakültesi öğrencilerimize, avukat stajyerlerimiz ile hâkim ve savcı yardımcılarımıza Anayasa Mahkemesi çatısı altında staj yapabilme imkânı sağlıyoruz. Tüm derecelerdeki yargı organlarımız ile güçlü ve verimli bir iletişim tesis etmek amacıyla bölge toplantıları gerçekleştiriyoruz. Hak arama yollarının etkinliğini artırmak amacıyla teknolojik dönüşüme özel önem veriyoruz. Mahkememiz iç hukuk sistemimizdeki çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda da etkin faaliyetler yürütmektedir. Bugüne kadar 35 farklı ülkenin yüksek mahkemeleriyle ikili iş birliği anlaşmaları imzaladık. Mahkememizin, çok sayıda ülkenin yüksek yargı organlarınca ve uluslararası kuruluşlarca örnek alınan ve örnek gösterilen bir mahkeme olarak dikkat çektiğini gururla söyleyebilirim. Raportörlerimizin mesleki birikimlerini ve uzmanlıklarını güçlendirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda yurt dışında dil eğitimi almalarına imkân sağlıyor, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekliyoruz.”

ETİK DEĞERLERİ, ADALET DUYGUSUNU GÖZETEREK TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Özkaya; gençlere çok okumaları, zamanın kıymetini bilmeleri, iyi ve gerekli olan hiçbir şeyi ertelememeleri, kendilerine yatırım yapmaları, yabancı dil öğrenmeleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin hayatın her alanını dönüştürdüğünü ifade eden Özkaya, “Teknolojiyi anlamak, üretmek ve etkin şekilde kullanmak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle teknolojiyi yakından takip edin ve insan onurunu, etik değerleri, adalet duygusunu ve hukukun evrensel ilkelerini gözetmek suretiyle teknolojiyi mutlaka kullanın. Unutmayınız ki geleceğin dünyasında başarılı olacak olanlar, teknolojiyi etik değerlerle, hukukla ve insanlık idealleriyle buluşturarak kullananlar olacaktır” diye konuştu.

DAİMA ADALET VE VİCDAN DOLU KALPLERİNİZ OLSUN

Gençlere hangi mesleği seçerlerse seçsinler yalnızca kendileri için değil aileleri, toplumları ve ülkeleri için de değer üretmeye çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Özkaya, şöyle devam etti:

“Daima adalet ve vicdan dolu kalpleriniz olsun. Bilgi ile vicdanı birlikte taşımanız gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Mesleki başarı elbette önemlidir. Ancak insanı gerçekten değerli kılan; dürüstlüğü, çalışkanlığı, adalet duygusu ve insan onuruna duyduğu saygıdır. Hayat size zaman zaman kolay olanla doğru olan arasında bir tercih sunacaktır. Her daim kolay olanı değil doğru olanı tercih etme cesareti gösterin. Farklı düşüncelere saygı gösterin. Hata yapmaktan korkmayın. Başarı çoğu zaman hatasız olmaktan değil düştüğünde yeniden ayağa kalkabilmekten doğar.”

ADALET, BİR TOPLUMUN ORTAK VİCDANIDIR

Adaletin hayatın üzerinde yürüdüğü temel olduğunu belirten Özkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu temelin sağlamlığı ve sarsılmazlığı, her şeyden daha öncelikli ve önemlidir. Bu nedenle ne olursa olsun hiçbir zaman ve zeminde asla adaletten ayrılmayın. Çünkü adalet yalnızca hukukçuların meselesi değildir. Adalet, bir toplumun ortak vicdanıdır. Tarih boyunca milletimizin benimsediği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ sözü aslında hukuk devletinin de özünü ifade etmektedir. İnsan onurunu koruyan, temel hak ve özgürlüklere saygı gösteren, hukukun üstünlüğünü esas alan devletler güçlü olur; vatandaşlarının güvenini kazanır ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. İnanıyorum ki sizler enerjiniz, idealistliğiniz ve çalışma azminizle ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunacak; bulunduğunuz her yerde bilginizle, duruşunuzla ve insanlığınızla güzel izler bırakacaksınız. Bilgiyle vicdanı, özgür düşünceyle sorumluluk duygusunu birlikte taşıyan, ülkesine, milletine ve insanlığa fayda üreten bireyler olarak geleceğin Türkiye’sine yön vereceksiniz.”

GÜÇLÜ DEVLETİN ŞARTI ADALETE GÜVEN

Mersin Valisi Atilla Toros ise programda yaptığı konuşmada adaletin devlet ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Güçlü devletin şartının güçlü kurumlar, güçlü kurumların şartının da adalete duyulan güven olduğunu belirten Vali Atilla Toros, Anayasa Mahkemesinin anayasal düzenin, temel hak ve özgürlükler ile hukuk devletinin güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın gerçekleştireceği söyleşinin gençler için çok kıymetli bir fırsat olduğunu da dile getiren Vali Toros, “İnanıyorum ki sayın Başkan’ımızın paylaşacağı bilgi, tecrübe ve değerlendirmeler her birinizin kariyer yolculuğunda ve düşünce dünyasında yepyeni pencereler açacaktır” dedi.

AKADEMİK VE MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı Üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Öğrencilerin AYM Başkanı Özkaya ile bir araya gelmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirten Yaşar, söyleşinin öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Özkaya, söyleşinin ardından öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

ÖZKAYA’NIN İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ DE SÖYLEŞİYE KATILDI