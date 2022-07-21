Aynes “Evdeki Influencer” Projesi ile Anadolu’nun ilgili ve yetenekli kadınlarını ortaya çıkarıyor

Türkiye’nin önde gelen süt üreticilerinden Aynes, sadece gıda alanında değil sosyal sorumluluk alanında da çeşitli projelere imza atıyor. Evlerinde fark yaratan ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekli kadınlar için Aynes’in başlattığı “Evdeki Influencer” projesi, Anadolu’nun dört bir köşesinde, kendi evlerinde “influencer” olan kadınlardan ilham alınarak geliştirildi. Proje kapsamında, Anadolu’da saklı kalmış bu yeteneklerin ortaya çıkarılması ve becerilerinin tüm Türkiye ile paylaşılması hedeflendi.

Proje bir yandan kadınlara ışık tutarak, cesaretlendirerek, ekonomiye katılmalarını teşvik ederken ve bir yandan da influencer kavramına yeni bir anlam katmayı amaçladı İlki 2021 yılında tamamlanan projenin ikincisi Temmuz ayında gerçekleşti. Projenin eğitim modülünü başarı ile tamamlayan 20 Evdeki Influencer sertifikalarını Aynes Denizli üretim tesislerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nagihan Gür ve CEO Murat Hocalar’ın elinden aldılar. Pamukkale ve Denizli ‘yi gezen katılımcılar üretim tesislerini de ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi edindiler. Aynes’in marka elçisi de olan katılımcılar yeni bir proje de buluşmak için ayrıldılar.

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Aynes CEO’su Murat Hocalar proje hakkında “Aynes olarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzalısı olduk. Burada ekonomik, sosyal ve çevresel gelişime 17 sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet edeceğimize katkı sağlayacağımıza söz verdik. İşimizi en iyi şekilde yapma mücadelesi verdiğimiz içinde bulunduğumuz sektörlerde, bu topraklara teşekkürümüzü halkımızı bilinçlendirerek sunmaya çalışıyoruz.

Son olarak hayata geçirdiğimiz ‘Evdeki Influencer’ projesi de, Anadolu’muzun dört bir yanında yetenekli kadınlarımızın ‘influencer’ olabilecek kapasitelerini ön plana çıkaracak öncü bir projedir” açıklamasını yaptı. Hocalar sözlerine ayrıca şöyle devam etti: “Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını, kadının güçlendirilmesini, etkinlik alanlarının genişletilmesini, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk gibi her alanda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilmesini çok önemsiyoruz. Ayrıca orta vadede bu projenin ülkemizin her köşesinde ortaya çıkarttığımız marka elçilerimiz ile dalga dalga büyüyerek kadınlarımızın sosyal ve ekonomik yerinin güçlendirilmesine yönelik bir oluşuma da katkı sağlamasını planlıyoruz.”

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“Her marka kendi internet ünlüsünü yani marka elçisini yaratmalı”

“Evdeki Influencer” Proje Elçisi Pazarlama Müdürü Derya Şatır “Influencer kavramı Influencing’ten geliyor. Türkçe’ye Etkileyici Pazarlama olarak çevirilen bu kavram, internet ünlülerinin onayları ve/veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türü. İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından yapılan Influencer Pazarlaması Anketi’ne göre katılımcıların yüzde 84’ü influencer kampanyası düzenliyor. Dünyada ve ülkemizde tüketim trendleri bu kadar hızla değişirken, markalar bu kadar çok ve yüksek sesle, aynı anda konuşurken, aynı internet ünlülerinin farklı ürünleri yerleştirmesinden artık etkilenmeyen hatta sıkılmaya başlayan bir kesim olduğunu da tespit ediyoruz. Bu sebeple markaların belirli influencer’lar yerine kendi marka elçilerini yaratmalarını çok önemsiyoruz. Geleceğin etkileyici pazarlamasının da bu yönteme dönüşeceğini öngörüyoruz. Aynes’in ‘Evdeki Influencer’ projesi de bu ihtiyaçtan yola çıkarak Anadolu’da ‘influencer’ olmaya aday ama yeteneğini ve donanımlarını internet ortamında nasıl kullanacağını bilmeyen kadınlar için geliştirildi” açıklamalarını yaptı.

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PROJE NASIL İŞLİYOR?

Aynes sosyal medya hesaplarından duyurulan yarışmaya başvuru yapan yüzlerce kadınımıza birinci etapta, çeşitli alanlarda uzman kişilerle gerçekleştirilen canlı yayınlarla görevler veriliyor. Projenin ilk fazında, her hafta verilen farklı görevleri eksiksiz yerine getirerek başarı ile tamamlayan, Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden katılımcılar arasından seçilenler, 8 haftalık eğitim kampına alınıyor. Girişimcilik, Dijital Pazarlama, Finansal Okuryazarlık, İş Modeli Kurma Kanvası, Motivasyon, Pazarlama/Satış, Kosgeb Teşvikleri Şirket Kurma, İşveren Markalama gibi on farklı konuda eğitim alan katılımcılar başarı sertifikalarını Denizli’ye davet edilerek Aynes Yöneticilerinden elinden alıyor, gelecekte ortak yapılacak çalışmalar için Aynes markasının elçisi oluyorlar. Pamukkale-Denizli gezen katılımcılarımız Aynes üretim tesislerini de ziyaret ederek üretim ve ürünler hakkında bilgiler de alıyorlar. Proje’nin yeni dönem başvuruları Aynes sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.