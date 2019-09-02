Hayat Aziz Nicolaos Anıt Müzesinde kazılar sona erdi
KÜLTÜR SANAT

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde kazılar sona erdi

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde 28 yıldır sürdürülen arkeolojik kazıların bu yılki bölümü sona erdi. İki yapıda da cam ve seramik eşyanın yanı sıra çok sayıda sikke ve bronz parça bulundu.

Haber Merkezi DHA
Tamamıyla ortaya çıkarılan yapının Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.
Tamamıyla ortaya çıkarılan yapının Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü işbirliğiyle Prof. Dr. Sema Doğan başkanlığında yürütülen kazıların bu yılki bölümü sona erdi. 2 ay süren yaz dönemi kazılarında, Hacettepe, Mustafa Kemal, Marmara, Gaziosmanpaşa ve Viyana üniversitelerinden bilim insanları, 7 sanat tarihi öğrencisi ve 12 işçi görev aldı.

Kazıların bu yılki bölümünde kilise yapısının kuzey batı ve batı alanında çalışma yapıldı. Geçen yıl başlanan 'D' yapısı içindeki çalışmalar tamamlandı. 11.50 x 5.60 metre boyutlarındaki 'D-2' mekanı ortaya çıkarıldı. Daha önce kazılmış olan 'D-3' mekanında temizlik çalışması tamamlandı. Tamamıyla ortaya çıkarılan yapının Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.

Sikke ve bronz parçalar bulundu

İki yapıda da cam ve seramik eşyanın yanı sıra çok sayıda sikke ve bronz parça bulundu. Yapının mimarisiyle ilgili bezemeli, süslemeli mimari plastik eserler de ortaya çıktı. Buluntular üzerinde bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bunların yanında daha önceki yıllarda açılan tonozlu 'E' yapısının ikinci katını açmak üzere, güney batı alanında da kazılara başlandı.

Bizans sanat tarihinin en seçkin örneği

Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, Aziz Nicolaos Anıt Müzesi'nin dini önemi olan uluslararası bir inanç merkezi olduğunu söyledi. Müzenin Ortodoksların en kutsal yapılarından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Doğan, şu şekilde açıklamada bulundu:

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  • "Türk turizmine çok önemli katkısı olan Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken, en çok gelir getiren ören yeri. Kazı çalışmalarının yanında 2017 yılında başlayan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı. Yapı, gelecek kuşaklara ve Türk turizmine katkı sağlamaya daha yoğun biçimde devam edecek. Aziz Nicolaos Anıt Müzesi, M.S. 6'ncı yüzyılda inşa edilmiş, Bizans sanat tarihinin en önemli ve en seçkin örneklerinden biri."

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