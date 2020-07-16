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Sinop son dakika haberleri: Mahkumken üniversite bitirdi, şimdi hayalini kurduğu işi yapıyor

Azmin zaferi: Mahkumken üniversite bitirdi, şimdi hayalini kurduğu işi yapıyor

Sinoplu Engin Kan'ın hikayesi herkese örnek olacak türden. 14 yıl önce cezaevine giren ve 4 yıl önce Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu kazanan 50 yaşındaki Kan, tahliye olduktan sonra hayalini kurduğu ekoturizmi yapmaya başladı. Altı dönümlük bahçesine sebze ve meyve fidanları eken Kan, ağırlayacağı yerli ve yabancı turistleri de toprak ve doğayla buluşturacak.

Haber Merkezi DHA
Kan, arazisinin Sinop’un organik pazarı olacağını söyledi.
Kan, arazisinin Sinop’un organik pazarı olacağını söyledi.

Sinop yerel haberlerine göre; karıştığı bir suçtan dolayı 2006 yılında cezaevine giren Engin Kan, 2016 yılında kazandığı Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Şubat ayında tahliye olan Kan, hayalini kurduğu ekoturizm için kolları sıvadı. Bostancılı Mahallesi’nde yaklaşık 6 dönümlük bahçesine biber, fasulye, lahana, salatalık, patlıcan ve çilek fidanları eken ve hasat için gün sayan Kan, ağırlayacağı yerli ve yabancı turistleri de toprak ve doğayla buluşturacak.

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"Kentin organik pazarı olacak"


Cezaevindeyken üniversite okuduğunu anlatan Kan, "Yıllardır ekoturizmi canlandırmak, insanların toprakla, bitkiyle ve doğayla iç içe olmasını sağlamak istiyordum. 6 dönüm arazi üzerine çeşitli sebze ve meyveler ektim. Hep yerli tohum kullandım ve bir ay sonra ilk hasadımızı yapacağız. Taze ve sağlıklı gıdaları insanlara sunmak için yola çıktım" dedi.

Haftanın yedi günü bahçesindeki ürünleriyle uğraşan Kan, "Bahçede çeşit çok ama miktar az olacak. Sosyal medya üzerinden de yayın yapıp, ‘yarın domates çapalanacak’ diyerek, görmek isteyen vatandaşlarımızı bahçeye davet edeceğim. İnşallah Sinop’un organik pazarını burada açacağız. Beraber üretim yapıp, ürettiğimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

Hibe desteği aldı taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu
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Kentte, 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Hakan Demirci, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Demirci, hibe desteği almaya hak kazanınca, taksiciliği bıraktı. Aldığı hibe desteğiyle besiciliğe yönelen Demirci, küçükbaş yetiştirmeye başladı. 30 koyun ve 2 koçla besiciliğe başlayan Demirci, zamanla küçükbaşların sayısını 295'e çıkardı.
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Sürüsüne özenle bakan girişimci Demirci, hayvan sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. Projenin tanıtımını görünce ilgisini çektiğini ve araştırmalara başladığını anlatan Demirci, Proje hazırladım. Hazırladığım proje kabul olunca taksi şoförlüğünü bıraktım. Bu işi çok sevmeye başladım, mesleğim oldu. 30 koyun ve 2 tane de damızlık koç ile bu işe girdim. Şu an 295 koyunum var ve 3 yıldır bu işi yapıyorum. Tüm geçim kaynağım şu an hayvancılık. Koyunlarımızın yavrularını yetiştiriyorum ve Kurban Bayramı'na hazırlıyorum. Hedefim, 295 olan koyun sayısını 500'e kadar çıkarmak. Eğer bu hedefimi gerçekleştirirsem, çoban tutacağım ve hayvancılığa bu şekilde devam edeceğim. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum dedi.
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Hibe desteği aldı taksiciliği bırakıp çiftlik kurdu
Gümüşhane'de, 15 yıldır taksicilik yapan Hakan Demirci (37), 3 yıl önce hayata geçirilen 'Genç Çiftçi Projesi'yle hayatını değiştirdi. Başvurusu kabul edilen Demirci, uzun yıllar yaptığı şoförlüğü bırakıp, hibe desteğiyle aldığı 30'a yakın küçükbaş ile besiciliğe başladı. Demirci, "Hedefim havyan sayısını 500'e çıkarmak. Bu işi severek yapıyorum, o nedenle hiç zorlanmıyorum" dedi.


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