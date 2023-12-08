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Bahadır İçel’in 'Uyumsal Zeka'yı mercek altına aldığı 14’üncü kitabı yayımlandı

Kurgu edebiyat alanında yayınladığı öykü ve romanlarıyla tanınan üretken yazar Bahadır İçel bu kez hem sosyal hem de iş yaşamındaki başarının kaynağı olarak Uyumsal Zeka’yı mercek altına alıyor. İçel, “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” adlı kitabında özellikle pandemi ve sonrasında hızla ve devamlı değişen bir dünyada Uyumsal Zeka’nın değerinin altını çiziyor, okurunu basit ve etkili uygulamalarla “uyumsal değişim yolculuğuna” davet ediyor.

Semih Bozkuş
20:21 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yazar Bahadır İçel'in “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” adlı kitabı yayımlandı.
Yazar Bahadır İçel'in “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” adlı kitabı yayımlandı.

Edebiyat dünyasının öykü ve romanlarıyla tanıdığı yazar Bahadır İçel’in 14’üncü kitabı “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” Kanon Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. İçel, zeka denince akla ilk gelen IQ (analitik) ve EQ (duygusal) zeka tiplerine nazaran daha az bilinen ancak başarıyı yakalamak için en önemli faktörlerden biri olan Uyumsal Zeka (AQ) kavramını detaylarıyla incelerken, okura AQ farkındalığını artıracak etkili uygulamalar da paylaşıyor.

Yapay zekaya karşı AQ


Uyumsal zeka üzerine düşüncelerini kurumsal kariyerindeki deneyimleriyle harmanlayan İçel, özellikle pandemi ve sonrasında dünyanın hızla değiştiğini ve yeni şartlara uyum sağlama becerisinin iş yaşamında çok daha ön plana çıktığını vurguluyor. Son dönemde yükselen teknolojik gelişimlere de dikkat çeken İçel, “İletişim çağı bilişim çağına dönüşürken, hayatımıza yapay zeka, coin, metaverse gibi kavramlar girmişken sizi gelecekte başarıya götürecek, fark yaratmanızı sağlayacak yegâne zeka türü AQ’nuz olacak” diyor.


Uyumsal Zeka: Zihinsel bir yaklaşım


IQ’nun zekanın temeli olarak alınan sorumlulukları yerine getirmeye, EQ’nun insanlarla ve toplumla kurulan ilişkileri yönetmeyi sağladığını belirten İçel, AQ’nun ise zorluklar ve sorunlarla karşılaştığınızda nasıl ve ne kadar ayakta kalabileceğinizi belirlediğini söylüyor. Dolayısıyla Uyumsal Zeka’nın IQ ve EQ ile birlikte çalışan bir yaklaşım olduğunu ve yeni fikirlere açık olma, cesaret, dayanıklılık gibi becerilerin önemine işaret ediyor.


Başarılı liderlik için yol haritası


Günümüzde liderlik vasıflarının değiştiğinden bahseden İçel, başarılı liderlik için 8 maddelik bir yol haritası da paylaşıyor. Kitabının “Uyumsal Liderlik” başlıklı ikinci bölümünde “esneklik, merak, yeniden öğrenme, yeniden odaklanmış dayanıklılık, başarısızlığa tolerans gösterme, problem çözme becerisi ve ertelenmiş tatmin” gibi kavramları açımlayan İçel, Uyumsal Zekanın sürekli geliştirilmesi gereken bir olgu olduğunun altını çiziyor.

#Bahadır İçel
#Uyumsal Zeka
#Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü
#Kanon Kitap
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