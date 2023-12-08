Bahadır İçel’in 'Uyumsal Zeka'yı mercek altına aldığı 14’üncü kitabı yayımlandı

Edebiyat dünyasının öykü ve romanlarıyla tanıdığı yazar Bahadır İçel’in 14’üncü kitabı “Uyumsal Zeka AQ: Tüm Zamanların Başarı Formülü” Kanon Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. İçel, zeka denince akla ilk gelen IQ (analitik) ve EQ (duygusal) zeka tiplerine nazaran daha az bilinen ancak başarıyı yakalamak için en önemli faktörlerden biri olan Uyumsal Zeka (AQ) kavramını detaylarıyla incelerken, okura AQ farkındalığını artıracak etkili uygulamalar da paylaşıyor.

Yapay zekaya karşı AQ





Uyumsal zeka üzerine düşüncelerini kurumsal kariyerindeki deneyimleriyle harmanlayan İçel, özellikle pandemi ve sonrasında dünyanın hızla değiştiğini ve yeni şartlara uyum sağlama becerisinin iş yaşamında çok daha ön plana çıktığını vurguluyor. Son dönemde yükselen teknolojik gelişimlere de dikkat çeken İçel, “İletişim çağı bilişim çağına dönüşürken, hayatımıza yapay zeka, coin, metaverse gibi kavramlar girmişken sizi gelecekte başarıya götürecek, fark yaratmanızı sağlayacak yegâne zeka türü AQ’nuz olacak” diyor.





Uyumsal Zeka: Zihinsel bir yaklaşım





IQ’nun zekanın temeli olarak alınan sorumlulukları yerine getirmeye, EQ’nun insanlarla ve toplumla kurulan ilişkileri yönetmeyi sağladığını belirten İçel, AQ’nun ise zorluklar ve sorunlarla karşılaştığınızda nasıl ve ne kadar ayakta kalabileceğinizi belirlediğini söylüyor. Dolayısıyla Uyumsal Zeka’nın IQ ve EQ ile birlikte çalışan bir yaklaşım olduğunu ve yeni fikirlere açık olma, cesaret, dayanıklılık gibi becerilerin önemine işaret ediyor.





Başarılı liderlik için yol haritası



