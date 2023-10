Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açıldı

Törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün açılışını yapılan hastanenin Türkiye için bir kazanım olduğunu belirten Yücel “Son teknoloji cihazlarla donatılan ve akademik uzman kadrosuyla hizmete başlayacak olan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülkemize armağanımız olduğu gibi sağlık turizminde de yer edinip dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaları ağırlayacak. Biz burada, nitelikli bilim insanlarını ve sağlık sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Akademik uzman kadromuz da her hastayla kendi yakınıymış gibi ilgilenecek. Çünkü eğitim de sağlık da etkili iletişim, özveri, emek ve empati ister. Buraya gelen her hasta önce kendisini iyi ve güvende hissedecek, sonra da gönül rahatlığıyla tedavisine devam edebilecek. Cumhuriyet’in 100. Yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini tekrar etmekle değil, eyleme geçmekle izinden yürüyoruz. Bu hastane eyleme geçtiğimizin en büyük kanıtı. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sağlık olmadan, hiçbir şey olmaz, ne aldığınız eğitimlerin ne edindiğiniz deneyimlerin size yararı vardır. Bu nedenle toplumsal alanda sağlığa yatırım yapmayı her şeyden önce vatandaşlık görevi sayıyorum” diye konuştu.