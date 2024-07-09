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Hayat

Bakan Ersoy'dan Vanlı çocuklara söz: Festival coşkusu artarak devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vanlı çocukların festival coşkusunu hesabında paylaşarak, Van Kültür Yolu Festivali’nin seneye de devam edeceği müjdesini verdi.

00:06 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Festival boyunca yüzlerce etkinlikte on binlerce çocuk ağırlandı.
Festival boyunca yüzlerce etkinlikte on binlerce çocuk ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.



Festival boyunca yüzlerce etkinlikte on binlerce çocuk ağırlandı.


Bakan Ersoy’dan çocuklara özel paylaşım

Festival etkinliklerine katılan 6 yaşındaki Vanlı Jir’in videosunu hesabında paylaşan Bakan Ersoy, çocukların ilgisinden mutluluk duyduğunu bildirdi.



Ersoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Van Kültür Yolu Festivali’nde harika 9 gün geçirdik. Sadece Van’dan değil çevre illerden de gelen yüz binlerce kişiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadık. 6 yaşındaki Jir gibi kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmekse hepsinden değerli... Van’a sonsuz teşekkürler! Seneye görüşmek üzere!”


“Festival hiç bitmesin”

Bakan Ersoy hesabında, festivale katılan çocukların “Festival hiç bitmesin” yorumlarının yer aldığı videoyu da paylaşarak , “Van Kültür Yolu Festivalimizin her yaş grubunca büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Ama özel olarak ”Her sene olsun bu festival” diyen çocuklarımızın coşkulu mesajını aldım. Çocuklarımız, gençlerimiz derslerinde başarılı olsun, sözümüz söz; festival coşkusu artarak devam edecek...” dedi.


#kültür sanat
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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