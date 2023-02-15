Bakan Özer: Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Malatya'da tüm kamu kurumları hizmet vermeye başladı. En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. En geç bir hafta içinde evlerine geçip oturabilirler. Sağlam raporu almış kişiler geçip evlerine oturabilir.
Restorasyon çalışmalarını hızla başlatıyoruz.
Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek. Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 şubatta başlıyor.