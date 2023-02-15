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Bakan Özer: Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Malatya'da tüm kamu kurumları hizmet vermeye başladığını belirten Bakan Ersoy, "Restorasyon çalışmalarını hızla başlatıyoruz" dedi. 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim ve öğretimin yeniden başlayacağını belirten Özer, "Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek. Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak" diye konuştu.

11:38 . 15/02/2023 Çarşamba
AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları:

Malatya'da tüm kamu kurumları hizmet vermeye başladı. En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. En geç bir hafta içinde evlerine geçip oturabilirler. Sağlam raporu almış kişiler geçip evlerine oturabilir.

Restorasyon çalışmalarını hızla başlatıyoruz.


Bakan Özer'in açıklamalarından satır başlıkları:

Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek. Psikososyal destek çadırları cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 şubatta başlıyor.




#malatya
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#maraş
2 saat önce
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