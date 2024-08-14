Merkez Bankası'nın son açıklaması, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları için kritik enflasyonun gün görünümü ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak ayında yapılan maaş artışlarıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarında başta olmak üzere çeşitli ödeme kalemlerinde artış öngörülüyor. Bu tahminlere göre, yeni zam oranlarının ne kadar olacağı ve sonuçları hakkında ayrıntılar merakla bekleniyor. İşte ilk veriler ışığında emekli ve memur maaş zam hesaplaması...