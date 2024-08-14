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Hayat

Bakanlık güzel haberi duyurdu: Emekliler için halk plajı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen '2024 Emekliler Yılı' kapsamında milyonlarca emekliye giyimden uçak biletine kadar birçok kalemde indirimler sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

13:52 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak"



#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#halk plajları
#ücretsiz
#emekli
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