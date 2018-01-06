HayatBalona rövaşata atan genç futbolcu oldu
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Balona rövaşata atan genç futbolcu oldu

Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışırken kaydedilen görüntüsüyle sosyal medyada fenomen olan ve günlerce haber programlarında gündem oluşturan Elbistanlı Gülbey Türkücü, Elbistanspor yönetimi tarafından takım kadrosuna alındı.

Haber MerkeziIHA
Balona rövaşata atan genç, bu görüntüyle Türkiye tarafından tanındı.
Balona rövaşata atan genç, bu görüntüyle Türkiye tarafından tanındı.

Kızılay’daki bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, balona rövaşata atmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailesi ile buluşturulan Türkücü, antrenman yapan Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti.

Takım tarafından forma hazırlandı

Burada Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav ve Teknik Direktör Mutlu Doğan tarafından karşılanan Gülbey Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek, sahaya çıktı. Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı rövaşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşları ile alkış aldı.

Gülbey Türkücü çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine rol model olarak Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını söyledi.

Balona rövaşata atan genç böyle bulundu!
OYNAT01:25
Balona rövaşata atan genç böyle bulundu!
Ankara Kızılay'da balona rövaşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişi Ankara'da bulundu. Ailesine teslim edilirken görüntüleri de yayınlanan Gürbey Türkücü 3 aylık sürecin ardından ailesine kavuştu.
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