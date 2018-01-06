Balona rövaşata atan genç futbolcu oldu

Kızılay’daki bir kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile bir anda fenomen olan Gülbey Türkücü, balona rövaşata atmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailesi ile buluşturulan Türkücü, antrenman yapan Elbistansporlu futbolcuları ziyaret etti.

Takım tarafından forma hazırlandı

Burada Elbistanspor Kulüp Başkanı Av. Sertan Davdav ve Teknik Direktör Mutlu Doğan tarafından karşılanan Gülbey Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek, sahaya çıktı. Takıma kabul edilen Gülbey Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak. Elbistansporlu futbolcular ile antrenman yapan ve balona atamadığı rövaşatayı sahada futbol topuna atan Gülbey Türkücü, başarılı vuruşları ile alkış aldı.

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Gülbey Türkücü çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine rol model olarak Cristiano Ronaldo’yu örnek aldığını söyledi.