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Banka soygununu engelleyen emekli konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmam

Banka soygununu engelleyen emekli konuştu: Ben devletimin bankasını soydurmam

Ankara'da banka şubesinde silahlı soygunu engellerken şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlarla yaralanan emekli sağlık memuru Cengiz Sever Çetinkaya (66), hayati tehlikeyi atlattı. Çetinkaya, "Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Sever, banka soygununu engellemek isterken kurşunların hedefi olarak yaralandı.
Cengiz Sever, banka soygununu engellemek isterken kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi'nde dün sabah banka şubesinde meydana gelen olayda, yüzünde maske bulunan M.A. adlı şüpheli, elindeki tabanca ile içeriye girdi. M.A., tabancayı çıkarıp, gişe memurlarından kasadaki paraları çantaya doldurmalarını istedi. M.A., yaklaşık 30 bin TL ile bankadan çıkarken, üzerine atlayan Cengiz Sever Çetinkaya tarafından engellendi. Çıkan arbedede Çetinkaya, M.A.'nın silahından çıkan kurşunlarla yüzünden ve göğsünden yaralanırken, elindeki tabancayı da almayı başardı. M.A. daha sonra banka güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bankanın soyulmasını canı pahasına engellerken yaralanan Çetinkaya, Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşun göğsünden girip, arkadan çıkan Çetinkaya, hayati tehlikeyi atlattı.

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'TAM ÇIKARKEN YAKALADIM'

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli olan 2 çocuk babası Çetinkaya, konuştu. Sabah ekmek aldıktan sonra eve dönüşte pasajda çay içerken, elinde silah olan birisinin banka şubesine girdiğini öğrendiğini anlatan Çetinkaya, "Önce güvenlikçi falan sandım. Sonra soyguna geldiğini anladığımda 'bana bir sopa verin' dedim, 'eline vurup silahı düşüreceğim' dedim, sopa bulamadım. Sonra dışarıdan bankanın içine doğru baktım. Elinde silah doğrultmuş millete, parasını topluyor. Herkesi yere oturtmuş, elleri başlarının üstünde bekliyorlar. Memurlar oturmuş, ellerini kaldırmış bekliyorlar. İçeride bir sürü adam var, 'şunları kurtarayım' dedim. Tam giriş kapısından çıkarken yakaladım adamı, maskeyi çektim aldım suratından, sonra yumruk attım. O arada silah patladı. Birinci göğsümden girip çıktı, ikinci mermi de suratımı sıyırdı. Sonra silahı aldım hengamede elinden. Vuruldum, acımaya başladı. Yan yan oradaki oturaklara elimde silahla gittim" ifadelerini kullandı.

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'BEN O BANKADAN YILLARCA MAAŞ ALDIM'

Çetinkaya, kurşunun göğsünden girip arkadan çıktığını belirterek, "Orada adama dedim ki, 'kalıbına baksalar seni adam sanırlar' dedim. Ben böyle durumlara tahammül edemem, yaptığım işi Allah rızası için yaparım. Ben devletimin bankasını soydurmam, bileyim ki öleceğim yine de soydurmam. Benim bir amacım ve kimseden bir beklentim de yok. Ben o bankadan iyi kötü yıllarca maaş aldım. Benim bankada bir geçmişim var. Biz bu vatan bu devlet için varız. Kula boyun eğmedim, kul beşer şaşar, birisi şaşırdıysa ben onu doğrultmakla vazifeliyimdir. Benim gözüm karardı mı, hiç bir şeyi görmem, kurşun yiyecekmişim, umurumda olmaz. Ben haksızlığa, hırsızlığa tahammül edemeyen bir insanım" diye konuştu.

Define avcıları iş başında: Tatilciler düşürsün, biz kazanalım
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Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti. Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı.
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Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı. İşlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü.
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Yazın turizmle kışın ise ek gelir olarak sahilde altın ve madeni para aradığını belirten Ramazan Beyaz, pandemi sonrası gelirlerinin düştüğünü söyledi.
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“Eskisi kadar altın ve gümüş çıkmıyor” diyen Beyaz, “Turist azaldı. Kuyumcu arkadaşım var, ona satıp paraya çeviriyorum. Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.
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Define avcıları iş başında: Tatilciler düşürsün, biz kazanalım
Antalya'da sağanak yağış sonrası dünyaca ünlü sahile gelen define avcıları, dedektörleriyle sahilde altın, gümüş ve madeni para aradı. Pandemiden dolayı dert yanan bir define avcısı, tatilcilere seslenerek, “Tüm ülkedeki vatandaşlar tatilde buraya gelsin. Bol bol bozuk para, altın ve gümüş düşürsünler, bizde kazanmaya devam edelim” dedi.


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