Barış Akarsu’nun anıları yaşatılacak

Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu, oğlunun adını yaşatmak adına Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaşma Derneğini kurdu.

Ünlü Sanatçı Haluk Levent’in derneğin kurulması yönünde destek olması üzerine kurucu kurul üye işlemlerinin ardından resmen kurulan derneğe yer arayışları başladı. Anne Hatice Akarsu Amasra Belediyesine yer tahsisi için yaptığı başvuru ise Türlü İşler Komisyonunda görüşüldü. Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda belediyelerin derneklere doğrudan yer tahsisi yapamayacakları gerekçesi ile Meclis Komisyonuna tekrar getirildi. Belediye Meclisinde alınan karar gereği Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaşma Derneğine yer tahsisi yapılması yönünde gerekli incelemenin devam etmesi niteliğinde karar alınırken Amasra Belediye Başkanı M. Emin Timur “Bu konuyu bir şekilde çözeceğiz. Amasra’nın birçok yeri kaldırımları işgal altında. Barış Akarsu için mi yer bulamayacağız. Tarihi Kentler Birliği toplantılarına gittiğimizde oralarda yaşayan vatandaşlar soruyor ‘Nereden geldiniz’ diye. ‘Amasra’ dediğimizde ‘Barış Akarsu’nun memleketi’ diyorlar. Barış ilçemizin tanıtımına katkıda bulundu. Biz de üzerimize düşeni yapacağız, yer konusunda ilerde sürprizim olacak" dedi.

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Amasra Belediye Meclisi, gündemi oluşturan diğer konuların görüşülmesinin ardından son buldu.