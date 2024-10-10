Barzani’nin büyük macerası çöküşü oldu

2017’nin en önemli bölgesel krizlerinden biri, Irak’ın kuzeyindeki sözde bağımsızlık referandumu oldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin, Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen 25 Eylül’de yapılacağını duyurduğu halk oylaması, bölge ülkelerine karşı açık bir dayatmaya dönüştü. ABD’nin işgalinin ardından 2005’te hazırlanan Irak Anayasası, kuzeydeki Kürt partilerine kendi güvenlik gücünü kurma ve kendi kendini yönetme yetkisi tanıyordu. Irak’ı aslında fiilen bölen ve buradaki Iraklılara kısmi özerklik tanıyan bu anayasa, Barzani’nin referandum adımıyla birlikte yeni bir anlam kazandı. Çünkü ABD-İsrail blokunun temsil ettiği küresel işgalciler, Suriye’nin kuzeyinde PKK/ PYD eliyle oluşturdukları terör koridorunu Irak’ın kuzeyiyle birleştireceklerini beyan ediyordu. Yani Irak’ı bölecek bir adım, Suriye’nin de bölünmesine ve Türkiye’nin İran sınırından Hatay’a kadar olan hat boyunca bir kukla devlet tarafından kuşatılmasına yol açacaktı.





NÜFUS OYUNLARI

Türk Özel Kuvvetleri’nin yıllardır Peşmerge güçlerine Erbil’de verdiği eğitim, Türkiye’nin bütün riskleri göze alarak IKBY petrolünü dünyaya açması ve gerek Barzani’ye gerekse de Celal Talabani’ye karşı Ankara’nın gösterdiği ihtimam, Kuzey Irak yönetimini referandum macerasından vazgeçirmeye yetmedi. 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgaliyle Kerkük, Musul, Süleymaniye, Erbil, Hanekin ve Dakuk’ta nüfus oyunları başlamış, hakim yapı yıldan yıla Türkmenler aleyhine dönüşmüştü. Bölgede yerleşik Arap ve Türkmenler sistematik olarak yurtlarından kovulurken, yerlerine Kürt nüfus yerleştiriliyordu.





İSRAİL BAYRAĞI KURTARAMADI

“Başkentimiz Kerkük olacak” sözleriyle Barzani, o günlerde kafasındaki sözde bağımsız Kürdistan’ın kan ve işgal üzerine bina edileceğini açık etti. Bölge kaynaklarını Türkiye’nin güneyinden Akdeniz’e ulaştıracak koridorda da zaten ABD’nin petrol bekçisi PKK vardı. Türkiye, Irak ve İran, vadedilmiş topraklar üzerinde İsrail’in kara gücü olmaya hazırlanan Barzani’ye bu fırsatı vermedi. Bunda şüphesiz, Barzani’nin referandum yapılacağını duyurmasından hemen sonra Yeni Şafak’ın etkili yayınları rol oynadı.





BUNA İZİN VERMEYİN!

25 Eylül’deki referandumdan aylar önce, haziran ayında “Buna izin vermeyin”, “Kapıları kapatın” manşetlerini atan Yeni Şafak, Kuzey Irak- Kuzey Suriye hattında oynanan büyük oyunu Türkiye’de her kesimin görmesini sağladı. Yeni Şafak, Irak’la ticaret için Habur’a mecbur bırakılmamıza da isyan eden belki de tek gazete oldu. Yeni Şafak’ın gündeme taşıdığı Ovaköy hattı, kısa sürede politik karar alıcıların da gündemine girdi. Sürecin sıcak günlerinde Silopi’de Irak ordusuyla ortak tatbikata başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, herhangi bir oldu-bitti girişimini savaş sebebi sayacağını ilan etti. 25 Eylül’deki korsan referandum, Barzani’nin sonu oldu. Türkiye, Irak ve İran, bölgeye aynı anda ambargo başlattı. Kuzey Irak petrolünün satışı durdurulurken, Erbil Havalimanı’na da haftalar boyunca tek bir sivil uçak inmedi. Barzani, yüzde 100’e yakın “Evet” oyuyla kabul edilen bağımsızlık referandumunun sonucunu uygulama imkanı bulamadı. Irak ordusu ile İran destekli Haşdi Şabi milislerinin 16 Ekim’deki süpürme harekatı, Türkiye’nin müdahalesine gerek bırakmadı.



