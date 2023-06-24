Başvurular başladı: Şehit Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması

Yeni Şafak Gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”na başvurular başladı. “2022’ye Damgasını Vuran Haber Fotoğraflar”, “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar”, “Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)”, “Cep Telefonu Fotoğrafları” şeklinde 4 kategoriden oluşan yarışmaya yeni bir kategori daha eklendi. Bu yıl Mustafa Cambaz’ın hayatında önemli bir anlamı olan “Ayasofya Camii” fotoğrafları yarışma kategorisine sokuldu. Cambaz müze olarak çektiği Ayasofya Camii’ni kitaplaştırmıştı. “Hikâyeyi Tamamla: Ayasofya Camii Özel Ödülü” Ayasofya’yı, cami olarak çeken fotoğrafçılar arasında dereceye girenlere özel ödül verilecek. Yarışmaya başvuru 7 Ağustos günü sona erecek.

13 KİŞİYE 600 BİN TL ÖDÜL

Dört kategorinde yarışan 12 birinciye ve özel ödül kategorisinin birincisi olmak üzere toplam 600 bin TL ödül verilecek. Şartnameye göre bir kişi her kategoride yarışabilecek. Yarışmacılar her kategoriye en fazla 3’er fotoğrafla katılabilecek. “Sergilemeye Hak Kazanan” fotoğraflar da tören esnasında katılımcıların beğenisine sunulacak. Eserler, Ketebe yazarlarının gözünden de yorumlanacak. Sergilenmeye değer ve ödüle layık görülen karelerden oluşturulacak kitap; özgün yorumları, farklı bakış açılarını ve unutmak istemediğimiz anları sanatseverlere sunacak.

Ayasofya’nın hikayesini sen tamamla!

Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Şehit Mustafa Cambaz’ın hatıraları, geçmişten bugüne süregelen yolculuklarında yeniliklere kapı araladı. Onun gezip gördüğü yerler, değişti, gelişti ve farklı insanların kadrajına girdi. Şehit Mustafa Cambaz; özellikle ulu camiler, çeşmeler ve diğer tarihi eserlerin fotoğraflarını çekmeyi çok seviyordu. Kadrajına girenler arasında Ayasofya da yer alıyordu. Fakat Ayasofya’nın ibadete açıldığı günleri göremedi. Fatih Sultan Mehmet’in asırlar önce bir cuma namazıyla başlattığı hikaye; Cumhurbaşkanımız tarafından tamamlandı. Bu yıl “Ayasofya” temasıyla başlattığımız konseptte; yarışmacılarımız da bu kutsal hikâyenin anlamlı bir parçası olacaklar. Bu yarışmanın en temel misyonu, şehidimizin hatıralarının yarım kalmaması.

Usta isimler jüride

Yarışmanın seçici kurulunda usta fotoğrafçılar yer alıyor: Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Ümit Bektaş, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık ve Mehmed Özçay.

Sevgisini yaşatacağız

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu yarışmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı: ‘“Geçtiğimiz yıl başlattığımız Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ikincisini bu yıl düzenliyoruz. Mustafa, iyi bir gazeteci, mükemmel bir insan ve fotoğraf tutkunuydu. Bütün fotoğraf severleri, büyük bir katılım ve ilgi beklediğimiz bu yarışmaya davet ediyoruz. Fotoğrafçılık tutkusunu tarih ve kültürle birleştiren Cambaz, ‘kayıt fotoğrafçılığı’ diye adlandırdığı bir yeniliğe imza atmıştı. O, bu topraklara olan sevgisini fotoğraflarına yansıttı. Yetmedi, 15 Temmuz ihanet girişimi karşısında ülkemiz için canını feda ederek Türkiye’nin kalbindeki yerini aldı. Şehit Mustafa Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren bütün Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. Biz de Yeni Şafak olarak istedik ki onun fotoğrafa olan ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma vesilesiyle hep yaşasın. Fotoğraflarıyla gündeme imza atan muhabirlerimizden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvurularını bekliyoruz.”

Yıla Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları

Birincilik Ödülü: 75.000 TL TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber)

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Yeni Nesil Fotoğraflar

(Cep Telefonu Çekimi - Serbest Haber)

Birincilik Ödülü: 75.000 TL

İkincilik Ödülü: 40.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 20.000 TL

Hikayeyi Tamamla Ayasofya Camii Özel Ödülü