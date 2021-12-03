Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğüne annesinin düştüğü notlar

Saffet Özdemir - Nisa Nur Çavuşoğlu

Bursa’daki Teknoloji Kampı’na giderken meydana gelen trafik kazasında Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi ve üç arkadaşı Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya ve Yusuf Taha Göktaş hayatını kaybetmişti.

“Nefsim için değil biliyorsun”

Kesekçi’nin vefatının ardından 2019 yılında annesi Beyhan Kesekçi’nin oğlunun günlüğüne yazdığı notlar ortaya çıktı. Annesinin günlüğe düştüğü notlar şöyle:

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

Yavrucuğum, hayat boyu bizi hiç üzmedin, zorlamadın. Tatlı sözlerle hep gönlümüzü aldın. Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama Rabb’imden dileğimdir bir gün ümmetin tarihinde adın olacak.

Sen ümmetin umudusun. Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum.”

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Ne olmuştu?

İstanbul’dan Bursa’daki teknoloji kampına katılmak için yola çıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllülerinin içerisinde olduğu otomobil, Bursa Gemlik’te kamyona çarptı. Kazada dört genç mühendis hayatını kaybetti.

Selçuk Bayraktar: Akıncı’da birlikte çok sabahladık

Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi’nin cenaze törenine katılan Selçuk Bayraktar, “Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık’ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu. Kendisiyle benim Akıncı’da çok mesaim oldu. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Aynı zamanda bir Akıncı’ydı.” demişti.

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Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü.



AKINCI'da birlikte çok sabahladık.



Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.



Vatan sana minnettardır.



Seni çok özleyeceğim kardeşim... https://t.co/Gtv06u73yx — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 27, 2021

“Şehit oldular”

Selçuk Bayraktar, "Hasta olduğu halde il dışına kendisi gibi 4 kardeşimizle beraber vatanı ve milleti uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular! Biz öyle inanıyoruz. Memleketi ve ülkesi adına gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaydı yeni baba olmuştu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun Tarık Kesekçi, 26 yaşındaydı ve yeni baba olmuştu. Üniversite yıllarından itibaren İHH’da gönüllü faaliyetlere katılıyor, yurt dışı organizasyonlarında yer alıyordu. Baykar Savunma Şirketi’nde uçak mühendisi olarak çalışıyordu. Tarık Kesekçi’nin, ikisi Lübnan’dan biri de Arakan’dan olmak üzere İHH’da toplamda desteklediği üç yetimi bulunuyordu.

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Baba-oğul #tarafsızbölge 'de #MilliTeknolojiHamlesi ni dinliyoruz. 🇹🇷🇹🇷✈️🚀 @Selcuk pic.twitter.com/YZfo2kHKZu — Tarık Kesekci (@tarikkesekci) September 15, 2021

GÜNDEM İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik