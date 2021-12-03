Hayat Baykar Mühendisi Tarık Kesekçinin günlüğüne annesinin düştüğü notlar
AKTÜEL

Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğüne annesinin düştüğü notlar

Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğü ortaya çıktı. Günlüğe annesi tarafından yazılan “Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…” notu sosyal medyanın gündeminde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar Mühendisi Tarık Kesekçi’nin günlüğüne annesinin düştüğü notlar
Tarık Kesekçi

Saffet Özdemir - Nisa Nur Çavuşoğlu

Bursa’daki Teknoloji Kampı’na giderken meydana gelen trafik kazasında Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü Tarık Kesekçi ve üç arkadaşı Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya ve Yusuf Taha Göktaş hayatını kaybetmişti.

“Nefsim için değil biliyorsun”

Kesekçi’nin vefatının ardından 2019 yılında annesi Beyhan Kesekçi’nin oğlunun günlüğüne yazdığı notlar ortaya çıktı. Annesinin günlüğe düştüğü notlar şöyle:

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni…

  • Yavrucuğum, hayat boyu bizi hiç üzmedin, zorlamadın. Tatlı sözlerle hep gönlümüzü aldın. Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama Rabb’imden dileğimdir bir gün ümmetin tarihinde adın olacak.

Sen ümmetin umudusun. Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum.”

Ne olmuştu?

İstanbul’dan Bursa’daki teknoloji kampına katılmak için yola çıkan, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın gönüllülerinin içerisinde olduğu otomobil, Bursa Gemlik’te kamyona çarptı. Kazada dört genç mühendis hayatını kaybetti.

Selçuk Bayraktar: Akıncı’da birlikte çok sabahladık

Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi’nin cenaze törenine katılan Selçuk Bayraktar, “Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık’ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu. Kendisiyle benim Akıncı’da çok mesaim oldu. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Aynı zamanda bir Akıncı’ydı.” demişti.

“Şehit oldular”

Selçuk Bayraktar, "Hasta olduğu halde il dışına kendisi gibi 4 kardeşimizle beraber vatanı ve milleti uğruna, insanlık uğruna yola çıktılar. Tabi yolda şehit oldular! Biz öyle inanıyoruz. Memleketi ve ülkesi adına gençler yetiştirmek için yola çıkmışlardı." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaydı yeni baba olmuştu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun Tarık Kesekçi, 26 yaşındaydı ve yeni baba olmuştu. Üniversite yıllarından itibaren İHH’da gönüllü faaliyetlere katılıyor, yurt dışı organizasyonlarında yer alıyordu. Baykar Savunma Şirketi’nde uçak mühendisi olarak çalışıyordu. Tarık Kesekçi’nin, ikisi Lübnan’dan biri de Arakan’dan olmak üzere İHH’da toplamda desteklediği üç yetimi bulunuyordu.

İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik
GÜNDEM
İHH gönüllüleri iyilik yolunda kaza yaptı: 4 yiğidi kaybettik

Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş'ın baş ucu notları ortaya çıktı
HAYAT
Trafik kazasında vefat eden Yusuf Taha Göktaş'ın baş ucu notları ortaya çıktı
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.