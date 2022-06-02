Beşir Derneği kurban bedelini açıkladı: Bir hisse iyiliğe vesile

Beşir Derneği, kurban bağışı organizasyonunu her sene olduğu gibi bu yıl da gerekli tüm tedbirleri içerecek şekilde ele alıyor. Dernek, kurban bağışı organizasyonu ile Türkiye'nin selamını gönül coğrafyalarının mahzun beldelerini ulaştıracak.

Kurban Bağışı Türleri

Beşir Derneği olarak emanet bilinciyle yıl boyu adak, akika, şükür ve nafile kurban bağışlarınız başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızın pek çok mahzun beldesinde İslami kurallara tam riayet edilerek bizzat organizasyona personel ve gönüllülerimiz tarafından nezaret edilerek kesilip paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öksüzlere ve yetimhanelere dağıtım işlemleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Beşir Derneği Kurban Bayramı özelinde vacip kurban bağışlarınızı da Türkiye ve dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.

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Kurban Bağışı Fiyatları

2022 yılı için bir hisse bedeli 2.200 TL olarak belirlenmiştir. Hayırseverlerin ibadet niyetiyle yaptıkları başta vacip ve sünnet kurban bağışları olmak üzere, tüm kurban bağışlarını (Adak, Akika, Şükür, Nafile) İslami kurallara tam riayet edecek şekilde vaktinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefleyen Beşir Derneği, kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olması hasebiyle ana hedefini çok fazla bağış toplamak gibi bir hedefi bulunmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen nedenler sebebiyle Beşir Derneği herhangi bir ülke/bölge şartlı kurban bağışı almamakla birlikte tüm organizyona bizzat yerinde nezaret edecek şekilde fiyatlandırma politikası gütmektedir.

Kurban Bağışı Nasıl Yapılır?

Kurban yakınlaşmaktır diyerek çıktığımız kurban kesim organizsyonumuza katılıp mahzun yüzleri güldürmek, kurban bağışlarınız ile sofraları donatıp dualarda kendinize yer edinebilirsiniz. Yapacağınız kurban bağışları, açlık sınırındaki bir yetimin umudu olacağı gibi kardeşlerimize uzanan bir yardımeli olacaktır.

Kurban bağışlarınızı;

- www.besir.org.tr/online-bagis bölümünden ilgili kurban bağış türünüzü seçerek kolayca online yapabilir,

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- TR 1300 0100 0784 5746 1050 5106 - Ziraat Bankası ya da web sayfamızda bulunan diğer banka hesaplarımız üzerinden açıklama kısmına kurban bağış türünüzü, hissedarın isim soy isim ve cep numaranızı yazarak Havale - EFT bağışı yapabilir,

- Türkiye genelinde bulunan 200'den fazla temsilciliğimizde makbuz karşılığında yine kurban bağış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.