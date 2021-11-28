Hayat Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan Kovid ile mücadele sofrada başlar
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan: Kovid ile mücadele sofrada başlar

Kovid salgınıyla mücadelede bağışıklığı diri tutmanın yolu doğru beslenmeden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, “Günlük öğünler protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin olmalı” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan: ​Kovid ile mücadele sofrada başlar
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Kovid salgınıyla mücadele sürerken, bağışıklığı diri tutmak önem taşıyor. Mevsimine uygun, sebze ve meyve tüketiminin ön planda tutulmasını isteyen Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, salgın sürecinde tüketilen gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidan açıdan zengin olması gerektiğini söyledi. Tapan, bu zenginliğin yeterli ve dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan
Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan

YOLUMUZ AKDENİZ MUTFAĞINDAN GEÇMELİ

Bağışıklık fonksiyonunu desteklemek için yeterli ve dengeli bir beslenmenin önemine dikkat çeken Tuba Kayan Tapan, “Rafine hazır gıdalardan uzak durmak, Akdeniz diyetinin temelini oluşturan meyve, sebze ve tam tahıllı ürünlerden zengin, doymuş yağ içeriği düşük beslenme modeline uymak çok önemli. Ayrıca bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen antioksidan vitaminler, D vitamini, omega 3, çinko, pre ve probiyotiklerin tüketimine günlük beslenmede özen gösterilmeli” dedi.

BAĞIŞIKLIK NASIL GÜÇLENİR?

Güçlü bir bağışıklık sisteminin tüyolarını paylaşan

Dr. Tuba Kayan Tapan, “Kuercetin (elma, soğan, brokoli, pırasa), demir (yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, yumurta), selenyum (brezilya cevizi, balık, yumurta), çinko (kabak çekirdeği, yer fıstığı, et, mantar), magnezyum (badem, ceviz, fındık, kurubaklagiller) içeren besinler günlük beslenmenizde yer almalı. Yeterli miktarda karbonhidrat, protein, sağlıklı yağları tüketmek de çok önemli. Kaliteli bir protein olan yumurta, omega 3 yönünden zengin olan balık, eğer yüksek kolesterol öykünüz yok ise, az yağlı kırmızı et tüketimi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Omega 3 açısından zengin olan ceviz, fındık, badem, semizotu gibi besinler tüketmek de oldukça önemli. Bu besinler sağlıklı yağları içeriyor” diye konuştu.

D, C VE ÇİNKO TAKVİYESİ ŞART

D vitamini seviyesi düşük kişilere tavsiyelerde bulunan Tapan, “D vitamini düşük bireylerin mutlaka takviyeyle yerine koyması gerekiyor. Bu takviye bağışıklık sistemi için oldukça önemli. Çinko, korona virüsün hücrelere girişini önleyebilir. Tipik günlük çinko dozu günde 15 mg - 30 mg ve üst solunum yollarında doğrudan koruyucu etki sağladığı biliniyor. Klinik çalışmalara göre C vitamini soğuk algınlığı sıklığını, süresini, şiddetini ve zatürree oranını azaltıyor. Tipik günlük C vitamini dozu, 500 mg ila 3000 mg arasında değişiyor” dedi.

SU TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Tapan sözlerini şöyle sürdürdü: “Beslenme ve gıda takviyeleri uzmana danışarak kullanılmalı. Çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan bir flavonoid olan kuersetin (elma, soğan, brokoli, pırasa) virüslerin kişilerle enfekte olması ve virüsün çoğalmasını engellediği bildirildi. Günde 8-10 bardak su tüketimi, obeziteden korunma ve kronik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olacaktır”

OBEZİTEYE KARŞI TEDBİR ALIN

Beslenme Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, beslenme tavsiyelerinde bulundu:

- Yeterli ve dengeli beslenerek Kovid-19’un risk faktörü obeziteye karşı tedbir alın.

- Kişinin gün boyunca aldığı fazla kaloriyi önlemek gerekiyor. Bu nedenle ihtiyaca göre beslenme sağlanmalı.

- Salgın döneminde kişi obez değilse, olduğu kiloyu koruması gerekiyor.

- Kısıtlayıcı diyetler vitamin, mineral yetersizliklerine sebep olabiliyor.

- Kilo vermesi gereken kişi, diyetisyen tarafından planlanan beslenme programına uymalı.

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