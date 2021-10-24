​Yetersiz beslenme enfeksiyon habercisi

Değişen hava koşullarıyla birlikte vücudu güçlendirmek büyük önem taşıyor. Sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının çok sık görüldüğüne dikkat çeken Fenerbahçe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Beslenme, bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki var. Özellikle sonbahar-kış döneminde vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme yetersizliği, bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı türlerden ve yeterli miktarda besinler tüketilmeli. Besinlerde çok az bulunan, güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini ise güçlü bir bağışıklık sistemi için vazgeçilmez” dedi. Ülkemizde D vitamini yetersizliğinin yüzde 90’lara ulaştığını belirten Garipağaoğlu, D vitamininin güneş ışınlarının az olduğu sonbahar ve kış mevsimlerinde doktor reçetesi ile destek şeklinde alınabileceğini söyledi.

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Muazzez Garipağaoğlu

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