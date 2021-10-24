Hayat Yetersiz beslenme enfeksiyon habercisi
GENEL SAĞLIK

Yetersiz beslenme enfeksiyon habercisi

Değişen hava koşullarıyla birlikte vücudu güçlendirmek büyük önem taşıyor.

Abone Ol Google News
Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Yetersiz beslenme enfeksiyon habercisi
Arşiv

Değişen hava koşullarıyla birlikte vücudu güçlendirmek büyük önem taşıyor. Sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının çok sık görüldüğüne dikkat çeken Fenerbahçe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Beslenme, bağışıklık sistemi ve enfeksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki var. Özellikle sonbahar-kış döneminde vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Beslenme yetersizliği, bağışıklık sistemini baskılayarak enfeksiyon hastalıklarına yol açabilir. Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için farklı türlerden ve yeterli miktarda besinler tüketilmeli. Besinlerde çok az bulunan, güneş ışığı vitamini olarak bilinen D vitamini ise güçlü bir bağışıklık sistemi için vazgeçilmez” dedi. Ülkemizde D vitamini yetersizliğinin yüzde 90’lara ulaştığını belirten Garipağaoğlu, D vitamininin güneş ışınlarının az olduğu sonbahar ve kış mevsimlerinde doktor reçetesi ile destek şeklinde alınabileceğini söyledi.

Muazzez Garipağaoğlu
Muazzez Garipağaoğlu

YEMEKTE DÜZEN ŞART

  • Düzenli yemek yemenin önemine dikkat çeken Prof. Garipağaoğlu, “Günlük beslenmenizi 4–6 öğün olacak şekilde planlayın. 3'ün altındaki öğünler yetersiz beslenmenize, 6’nın üstündeki öğünler ise sık atıştırmalar nedeniyle şişmanlamanıza yol açabilir” diye konuştu.
10 elçi istenmeyen adam ilan edilecek

10 elçi istenmeyen
adam ilan edilecek

​Türkiye'yi tanımıyorlarsa burayı terk edecekler.
Yeni belgeler ortaya çıktı

Yeni belgeler ortaya çıktı

​Facebook nefretten para kazanıyor.
Kandilden ittifak talimatları

Kandil'den ittifak talimatları

​İşte HDP'ye gönderilen mektup.
Hayatın zorluğu

Hayatın zorluğu

​Suriye'nin dramını özetleyen fotoğrafçı Mehmet Aslan, yılın fotoğrafı ödülünü aldı.
CHP'li belediye baltalıyor

CHP'li belediye baltalıyor

​250 milyonluk elektrik nakil hattına takoz.
En verimli 75 gün

En verimli 75 gün

2,5 ayda icazetlerini alan öğrenciler, hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu.
CHP kılınıza dokunamaz

CHP kılınıza dokunamaz

​Kılıçdaroğlu'nun tehdit ettiği memur ve bürokratlara güvence.
Kaygıyı yüzde 20 azalttı

Kaygıyı yüzde 20 azalttı

'​Aşılanma, bir kurtuluş reçetesi.'
Ağrı kesici baş ağrıtır

Ağrı kesici baş ağrıtır

'Hastalığı doğrudan etkiliyor.'
Mermi gerçek çıktı

Mermi gerçek çıktı

​Kazayla iki kişiyi vuran Baldwin'in silahındaki mermi gerçekmiş.
Liderin bileği bükülmüyor

Liderin bileği bükülmüyor

​Trabzonspor, yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.
Koridorda kart gördü

Koridorda kart gördü

​Göztepe-Trabzonspor maçının devre arasında saha karıştı.

​23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.