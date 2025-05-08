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Besni'de başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü

Besni'de başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü

16:078/05/2025, Perşembe
AA
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Ekipler, başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.
Ekipler, başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde başıboş köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvanlardan 5'i ölürken, 2'si yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı. Saldırıcı sonucu 5 koyun öldü, 2 koyun ise yaralandı.


İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.


Ekipler, başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlattı.




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