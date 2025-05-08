Besni'de başıboş köpeklerin saldırdığı 5 koyun öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü köyünde başıboş köpekler, iki vatandaşa ait sürüye saldırdı. Saldırıcı sonucu 5 koyun öldü, 2 koyun ise yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kuduz riskine karşı telef olan hayvanları imha etti. Yaralı hayvanlara ise gerekli tedavi ve aşı uygulamaları yaptı.