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AYM’den esastan inceleme kararı: Sahipsiz köpek sorunu 7 Mayıs'ta görüşülecek

AYM’den esastan inceleme kararı: Sahipsiz köpek sorunu 7 Mayıs'ta görüşülecek

Oğuzhan Ürüşan
18:282/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sahipsiz köpekler için hazırlanan yasanın iptali için açılan dava gelecek hafta karara bağlanacak.
Sahipsiz köpekler için hazırlanan yasanın iptali için açılan dava gelecek hafta karara bağlanacak.

Sokaklardaki tehlike sürerken, "uyutma" düzenlemesi yüksek yargının gündeminde. CHP'nin sahipsiz köpeklerin toplanması ve uyutulması yasasının iptali için yaptığı başvuru, 7 Mayıs'ta AYM'de görüşülüp karara bağlanacak.

Türkiye'nin dört bir yanında sahipsiz köpekler nedeniyle yaşanan saldırılar ve can kayıpları kamuoyunda infial yaratırken, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını amaçlayan yasal düzenleme Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşındı.

AYM, sokaklardaki tüm köpeklerin toplanarak barınaklara alınmasına ve tehlikeli görülenlerin öldürülmesine izin veren 30 Temmus 2024 tarih ve 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali talebini, 7 Mayıs tarihli toplantısında gündeme aldı.

Yüksek Mahkeme, 7 Mayıs'ta iptal ve yürütmeyi durdurma talebini esastan görüşüp karara bağlayacak.

SAHİPSİZ KÖPEK DEHŞETİ SOKAKLARDA BÜYÜYOR

Özellikle son yıllarda sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehdit göz ardı edilemez boyutlara ulaştı. Hemen her gün bir başka şehirde yaşanan köpek saldırıları, "Bu sorun daha ne kadar görmezden gelinecek?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla hazırlanan ve Temmuz ayında TBMM’den geçen düzenleme, sahipsiz hayvanların toplanması, barınaklarda tutulması ve uyutma seçeneğini de içeren hükümleriyle dikkat çekmişti. Düzenleme, hem halkın güvenliğini sağlamak hem de sokaklardaki kontrolsüz üremenin önüne geçmek için zorunlu bir adım olarak görülmüştü.

CHP İPTAL BAŞVURUSU YAPTI, AYM ESASTAN İNCELEMEYE ALDI

Düzenlemenin iptali için CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan başvuru için CHP, yasadaki 17 maddeden 16’sının iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etti. AYM, başvuruyu ilk incelemesinin ardından davanın esastan görüşülmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu, “dava dosyasının esastan incelenmesine ve yürütmenin durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına” hükmetti. Bu karar, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin iptal edilip edilmeyeceği sürecini resmen başlatmış oldu.

SOKAKLAR RAHAT NEFES ALACAK MI?

Özellikle son aylarda artan trajik olaylar nedeniyle toplumun büyük kesimi sahipsiz köpek sorununun artık çözülmesini istiyor. Düzenlemenin iptal edilmesi halinde sahipsiz köpeklerin tekrar sokaklara dönmesi tehlikesi ise endişe yaratıyor.

TOPLUMUN GÖZÜ AYM KARARINDA

Sahipsiz köpek sorununun çözümü için hazırlanan ve TBMM’den geçen yasal düzenlemenin geleceği AYM'nin vereceği karara bağlı. Kararın, toplumun can güvenliği ve sokakların huzuru açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Özellikle saldırıya uğrayan çocukların ve mağdur ailelerin adalet beklentisi sürerken, sokaklardaki sahipsiz köpek sorununun çözüme kavuşması için gözler artık Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak karara çevrildi.



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