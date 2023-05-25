Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı

40 yaşındaki Hollandalı Gert-Jan Oskam, 12 yıl önce bir bisiklet kazasında felç oldu. Geçirdiği operasyonlarla takılan elektronik implantlar, omurgasındaki ikinci bir implant aracılığıyla düşüncelerini kablosuz olarak bacaklarına ve ayaklarına iletti.





Hala deneysel aşamada olan sistem, Oskam'ı ayağa kaldırdı. BBC'ye konuşan Oskam, "Yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk gibi hissediyorum. Ayrıca artık ayakta durabiliyor ve merdiven çıkabiliyorum. Uzun bir yolculuk oldu ama artık ayağa kalkıp arkadaşımla çıkabiliyorum. Bu birçok insanın fark etmediği bir zevk." dedi.









Beynine elektronik implantlar yerleştirildi





Nature dergisinde yayınlanan geliştirme, İsviçreli araştırmacılar tarafından yönetildi. Lozan Üniversitesi'nden implant yerleştirmek için hassas ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahı Prof. Jocelyne Bloch, sistemin henüz temel bir araştırma aşamasında olduğunu ve felçli hastaların kullanımına uzun yıllar olduğunu vurguladı.





Gert-Jan'ın hareketini eski haline getirme operasyonu Temmuz 2021'de gerçekleştirildi. Prof Bloch, beynin hareketi kontrol eden bölgelerinin yukarısında, kafatasının her iki yanında 5 cm çapında iki dairesel delik açtı. Daha sonra, beyin sinyallerini kafasındaki bir ileticiye bağlı iki sensöre kablosuz olarak ileten disk şeklinde iki implant yerleştirdi.





İsviçreli ekip, bu sinyalleri Gert-Jan'ın omuriliğine yerleştirilen ikinci bir implant aracılığıyla bacak ve ayak kaslarını hareket ettirmek için talimatlara çeviren bir algoritma geliştirdi. Prof Bloch, yürüme ile ilgili sinir uçlarını karmaşık bir şekilde bağladı.





Araştırmacılar, Gert-Jan'ın birkaç haftalık eğitimden sonra bir yürüteç yardımıyla ayakta durabildiğini ve yürüyebildiğini keşfettiler. Projeyi yöneten Lozan'daki Ecole Polytechnique Federale'den (EPFL) Prof. Gregoire Courtine'e göre hareketi yavaş ama düzgün.





"Onun bu kadar doğal bir şekilde yürüdüğünü görmek çok dokunaklı. Daha önce mevcut olanda bir paradigma değişikliği" dedi. Beyin implantları, Prof Courtine'in hareketi eski haline getirmek için yalnızca spinal implantın kullanıldığı önceki çalışmasını temel alıyor.





Omurilik implantı, beyinden gelen zayıf sinyalleri omurganın hasarlı kısmına yükseltti ve bir bilgisayardan önceden programlanmış sinyallerle daha da güçlendirildi.







