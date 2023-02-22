Reklam
|
Reklam
Reklam
Hayat

Beypazarı Maden Suyu'ndan deprem bölgesi için seferberlik

Beypazarı Maden Suyu’ndan yapılan açıklamada, 10 ili doğrudan etkileyen ve bir tahribata neden olan deprem felaketinde, tüm imkanların seferber edileceği, bölgedeki iş ortaklarına destek verileceği ifade edildi.

17:22 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Niyazi Ercan

Niyazi Ercan

Beypazarı Maden Suyu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"6 Şubat günü ülkemiz tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldık. 10 ilimizi doğrudan etkileyen, bazı şehir merkezlerimizde hayal edilmesi imkânsız bir tahribata neden olan deprem felaketi yüreğimizi yaktı. Hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımızın yasını tutuyoruz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ülkemize baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Beypazarı Maden Suyu olarak bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde tüm imkânlarımızı harekete geçirerek halkımızın yardımına koştuk. Seferberlik ve dayanışma ruhuyla güç birliği yaptık.
İlerleyen dönemde bölgedeki iktisadi hayatın normalleşmesi ve bölgenin canlandırılması için şu ana kadar yaptığımız gibi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Her zaman olduğu gibi bölgedeki iş ortaklarımızın yanındayız. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız paydaşlarımızı da bölgeye destek vermeye teşvik edeceğiz.
Milli birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde devletimiz milletiyle el ele verip bu sıkıntıları da atlatacaktır. Bu zor günleri de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz. "




#Beypazarı maden suyu
#Beypazarı
#deprem
37 dakika önce
default-profile-img
Beypazarı Maden Suyu'ndan deprem bölgesi için seferberlik
Lionel Messi'nin babası Barcelona ile görüştü
Filistin'den İsrail güçlerinin Nablus baskınına tepki
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'da
Deprem anında araba kullanırken yapılması ve bilinmesi gerekenler
Antalyaspor'un yıldızı takımdan ayrıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.