Beypazarı Maden Suyu'ndan deprem bölgesi için seferberlik

İlerleyen dönemde bölgedeki iktisadi hayatın normalleşmesi ve bölgenin canlandırılması için şu ana kadar yaptığımız gibi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Her zaman olduğu gibi bölgedeki iş ortaklarımızın yanındayız. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız paydaşlarımızı da bölgeye destek vermeye teşvik edeceğiz.