Beypazarı Maden Suyu'ndan deprem bölgesi için seferberlik

Niyazi Ercan
Beypazarı Maden Suyu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"6 Şubat günü ülkemiz tarihinin en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldık. 10 ilimizi doğrudan etkileyen, bazı şehir merkezlerimizde hayal edilmesi imkânsız bir tahribata neden olan deprem felaketi yüreğimizi yaktı. Hayatını kaybeden on binlerce yurttaşımızın yasını tutuyoruz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ülkemize baş sağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Beypazarı Maden Suyu olarak bölgedeki acil ihtiyaçların karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon halinde tüm imkânlarımızı harekete geçirerek halkımızın yardımına koştuk. Seferberlik ve dayanışma ruhuyla güç birliği yaptık.
İlerleyen dönemde bölgedeki iktisadi hayatın normalleşmesi ve bölgenin canlandırılması için şu ana kadar yaptığımız gibi tüm imkânlarımızı kullanacağız. Her zaman olduğu gibi bölgedeki iş ortaklarımızın yanındayız. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında iş birliği yaptığımız paydaşlarımızı da bölgeye destek vermeye teşvik edeceğiz.
Milli birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde devletimiz milletiyle el ele verip bu sıkıntıları da atlatacaktır. Bu zor günleri de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz. "
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