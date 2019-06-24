Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Beytüllahimdeki Doğuş Kilisesinde taş vaftiz teknesi bulundu
KÜLTÜR SANAT

Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında taş vaftiz teknesi bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Doğuş Kilisesi Restorasyon Komisyonu Başkanı Ziyad el-Bendek, kilisede düzenlediği basın toplantısında, kilisenin güney koridorundaki sekizgen vaftiz teknesinde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bu teknenin içine gizlenmiş bir başka yuvarlak taş tekne bulunduğunun belirlendiğini söyledi.

Yeni bulunan teknenin miladi 6'ncı yüzyıldan kalma olabileceğini düşündüklerini, üzerinde Bizans dönemi işlemelerinin bulunduğunu ve iyi durumda olduklarını ifade eden Bendek, teknenin Hristiyanların vaftizi için kullanıldığını kaydetti.

Uluslararası uzmanlar çağrıldı

Bu yeni keşfin kilise tarihiyle ilgili daha fazla araştırma ve tahlil gerektirdiğini aktaran Ziyad el-Bendek, Filistin Turizm Bakanlığından uzmanların kiliseye geleceğini, ayrıca komisyonun bu tarihi tekne için uluslararası uzmanlar çağırdığını dile getirdi.

Bendek, araştırmalar sonucu ulaşılan bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti. Yeniden Doğuş Kilisesi'nde 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığı belirtiliyor.

Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor
HAYAT
Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor

Çifte minare leyleklerin yuvası oldu
HAYAT
Çifte minare leyleklerin yuvası oldu
İstanbul seçimini yaptı

İstanbul seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, CHP adayı İmamoğlu kazandı.
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçim sonucu açıklaması.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.
Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.
Liderlerle görüşecek

Liderlerle görüşecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaretler.
İmamoğlu'nu<br>tebrik etti

İmamoğlu'nu
tebrik etti

Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Köprüde takla attı

Köprüde takla attı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.

4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.
Sonuçlar<br>panoya asıldı

Sonuçlar
panoya asıldı

İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları netleşti.
Bahçeli'den ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlar<br>hayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

Resmi olmayan sonuçlara göre, İmamoğlu kazandı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.