Bilgi kirliliğine dikkat çeken Murat Ülker'den beslenme uyarısı: Az ye hep ye

Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda beslenme alışkanlıklarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ülker, Prof. Tim Spector’un çalışmalarına atıfta bulunarak günümüzde beslenme alanındaki kafa karışıklığının “sahte bilim, sonuçların yanlış anlaşılması ve gıda endüstrisi” olmak üzere üç temel nedenden kaynaklandığını belirtti.

Beslenmenin sanılandan çok daha karmaşık olduğuna işaret eden Ülker, tek bir besin öğesine odaklanmanın yanlış sonuçlara yol açabileceğini vurgulayarak, “Çoğu gıda binlerce kimyasal içerir ve biz hiçbir zaman izole tek bir maddeye maruz kalmayız” ifadelerini kullandı. İnsan vücudundaki mikrobiyomun önemine de değinen Ülker, trilyonlarca mikroorganizmanın gıdalarla etkileşime girerek farklı sonuçlar ortaya çıkardığını ve bu nedenle her bireyin aynı gıdaya farklı tepki verebildiğini belirtti.

Bu çerçevede “Beslenme kişiseldir” diyen Ülker, standart diyet listelerinin herkese uygun olmadığını, hatta aynı genetik yapıya sahip ikizlerde bile farklı sonuçlar görülebildiğini aktardı. Ülker ayrıca, kahvaltının herkes için zorunlu olmadığı, doymuş yağ ve kolesterole ilişkin geçmişteki bazı kabullerin günümüzde tartışmalı hale geldiği ve vitamin takviyelerinin sanıldığı kadar etkili olmadığının araştırmalarla ortaya konduğunu ifade etti.

“Glukoz Devrimi” kitabına da değinen Ülker, glikozun vücudun ana enerji kaynağı olduğunu belirterek, kan şekeri seviyesindeki ani dalgalanmaların sağlık üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu ifade etti. Ülker, “Glukoz seviyelerimiz dengede olmadığında alarm zilleri çalıyor; kilo alırız, kalp sağlığımız bozulur, yorgun hissederiz” dedi.

Kan şekeri dalgalanmalarının insülin hormonunu etkilediğini belirten Ülker, fazla insülinin insülin direnci ve Tip 2 diyabet gibi hastalıklar için risk oluşturduğunu söyledi.

Ülker, glikoz seviyesini dengede tutmak için günlük hayatta uygulanabilecek önerileri de 10 madde halinde paylaştı:

Yemekleri doğru sırayla ye Tüm öğünlere bir “yeşil başlangıç” ekle Kalori saymayı bırak Kahvaltı eğrini dengele İstediğin çeşit şekeri kullan/ye – hepsi birbirinin aynısı Tatlıyı ara öğün olarak değil, yemek sonrası ye Yemekten önce sirkeye uzan Yedikten sonra hareket et Ara öğün yapacaksan tuzlu tercih et Karbonhidratlarını lifle birlikte tüket

Beslenme konusunda kalori odaklı yaklaşımın yetersiz olduğunu da vurgulayan Ülker, “Bir gıdayı kalorisine göre yargılamak, bir kitabı sayfa sayısına göre yargılamaya benziyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının sonunda genel bir değerlendirme yapan Ülker, “Beslenmede ortalama yoktur, kişilere göre değişir. Ne kadar çok çeşit gıda tüketirsek bağırsak mikroplarımız o kadar sağlıklı olur” dedi.

Tüm bu değerlendirmelerin ardından Ülker, beslenmeye dair yaklaşımını annesinin sözleriyle özetledi: "Bence en iyisi rahmetli annemin dediği gibi az ye, hep ye."








