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Bilim adamlarından dikkat çeken araştırma: Dünya'daki oksijen, gelecekte büyük ölçüde yok olacak

Bilim adamlarından dikkat çeken araştırma: Dünya'daki oksijen, gelecekte büyük ölçüde yok olacak

10:522/06/2025, Pazartesi
DHA
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Bilim insanları, yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesinin düşeceğini açıkladı. Oksijenin kaybıyla bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olacak, fakat anaerobik yani oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar varlığını sürdürebilecek.

Japonya'daki Toho Üniversitesi ve ABD'deki Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanlarının ortak çalışması, Dünya atmosferinde yaşanacak büyük bir değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesi düşecek.


Bilim insanları, oksijenin kaybının Güneş ışınlarının neden olacağı su buharlaşmasından ve okyanusların yok olmasından daha önce gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun da oksijenle yaşamını sürdüren insanlık ve pek çok canlı türü için son anlamına geldiği belirtildi.


Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Kazumi Ozaki, “Uzun yıllardır Güneş'in giderek parlaması ve küresel jeokimyasal döngüler temel alınarak Dünya'daki yaşamın süresi hesaplanıyordu. Ancak bu model, atmosferdeki oksijenin sabit kalmayabileceğini gösteriyor” dedi.


Çalışmaya göre, Dünya'nın oksijen açısından zengin yaşam dönemi, gezegenin toplam ömrünün yalnızca yüzde 20-30'unu kapsayacak. Oksijenin kaybıyla bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olacak, fakat anaerobik yani oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar varlığını sürdürebilecek.




#Toho Üniversitesi
#japonya
#araştırma
#oksijen
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