Hayat Bill Gates favori kitaplarını açıkladı
KÜLTÜR SANAT

Bill Gates favori kitaplarını açıkladı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 2018’de çok sevdiği 5 kitabı açıkladı. Geçtiğimiz yaz için de benzer bir liste paylaşan Gates, 'soğuk kış günlerinde okumalık' kitap önerileriyle eğitimden meditasyona geniş bir aralığı kapsayan kitapları kendi blogunda duyurdu.

Yeni Şafak
Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates, kendi blogu olan Gates Notes’ta 2018’de çok sevdiği 5 kitabı açıkladı. Gates'in önerdiği kitaplar şöyle:

Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup

Gates, Theranos isimli şirketin çöküşünü inceleyen John Carreyrou imzalı bu kitapla ilgili “o kadar sürükleyiciydi ki elimden bırakmadım” diyor.

Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War

Gates Army of None’ı yapay zekayı tehlikeli bir savaş teknolojisi olma açısından değerlendiren kışkırtıcı kitap olarak tanımlıyor.

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Gates kitap için “Kitap, neye ne kadar endişelenmemiz gerektiğiyle ilgili. Harari 21. yüzyılın sorunlarını nasıl ele alacağımızla ilgili küresel çapta bir tartışma başlatmış” diyor.

Educated: A Memoir

Gates’in listesindeki tek anı kitabı olan Educated: A Memoir kişinin kendini keşfetmesinin öneminin altını çiziyor.

The Headspace Guide to Meditation & Mindfulness
Gates, 25 yaşında olsam bu kitabın bu listeye girmesine gülüp geçerdim diye kendisiyle dalga geçiyor.

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