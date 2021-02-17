Hayat Bill Gatesten küresel ısınmaya karşı yapay et önerisi Zengin ülkelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakması için çağrıda bulundu
AKTÜEL

Bill Gates’ten küresel ısınmaya karşı yapay et önerisi: Zengin ülkelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakması için çağrıda bulundu

Bill Gates’ten küresel ısınmaya karşı yapay et önerisi: Zengin ülkelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakması için çağrıda bulundu

Bill Gates, ineklerden kaynaklanan metan gazı salınımının azaltılması için zengin ülkelerin yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bill Gates
Bill Gates

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik İklim Felaketi Nasıl Önlenir adlı kitabının reklamını yaparken “gıdanın geleceği” olarak nitelendirdiği yapay et tüketimini yeniden gündeme getirdi. Gates, ineklerin çıkardığı gazın, küresel ısınmadaki payına ve dünyadaki en önemli sorunlardan biri olduğuna dair uyarılarını tekrarlayarak, zengin ülkelere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakmaları için çağrıda bulundu.

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'En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini sanmıyorum'

Metan gazı salınımının azaltılması için zengin ülkelerin gerçek et yerine yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini söyleyen Gates, “En fakir 80 ülkenin yapay et tüketebileceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini düşünüyorum " dedi. Laboratuvarda hayvan hücrelerinden et üretmenin ekonomik olmayacağını belirten Gates, yapay etin tadına ise zamanla alışılabileceğini söyledi. Gates, “Lezzet farkına zamanla alışılabilir. Üstelik zamanla etin tadının iyileştirileceğine yönelik iddialar da var" ifadelerini kullandı.

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