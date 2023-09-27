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Hayat

Binlerce balık yayılmıştı: O barajda balık tutmak yasaklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kafes ağlarının yırtılması neticesinde binlerce balık baraj sahasına yayılmıştı. Yaşanan olay sonrasında oltasını alan vatandaşlar baraja akın etti. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, barajda üç gün boyunca amatör balıkçılık yasaklandı.

16:29 . 27/09/2023 Çarşamba
IHA
Binlerce balık baraj sahasına yayıldı

Binlerce balık baraj sahasına yayıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde kafes ağlarının yırtılması neticesinde binlerce balığın yayıldığı barajda 3 gün balık tutmak yasaklandı.


Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Donalar köyü sınırlarında bulunan Karadere Barajı’nda üretim yapmakta olan alabalık çiftliklerinden bir tanesinin kafes ağlarının yırtılması nedeniyle çiftlikteki alabalıklar baraj sahasına yayıldı. Yaşanan olay sonrasında oltasını alan vatandaşlar baraja akın etti.


Bunun üzerine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, barajda üç gün boyunca amatör balıkçılık yasaklandı.



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