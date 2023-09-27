Binlerce balık yayılmıştı: O barajda balık tutmak yasaklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Donalar köyü sınırlarında bulunan Karadere Barajı’nda üretim yapmakta olan alabalık çiftliklerinden bir tanesinin kafes ağlarının yırtılması nedeniyle çiftlikteki alabalıklar baraj sahasına yayıldı. Yaşanan olay sonrasında oltasını alan vatandaşlar baraja akın etti.

Bunun üzerine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, barajda üç gün boyunca amatör balıkçılık yasaklandı.