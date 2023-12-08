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Hayat

Bir günde 100 kilogram topladılar: Görenler gözlerine inanamadı

Antalya’nın Serik ilçesinde topladıkları mantarlar ile poz veren gençler, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yaklaşık 100 kiloya yakın mantar toplayan gençleri görenler gözlerine inanamadı. Kilosu 150 liradan satılan mantar, hem şifa kaynağı hem de lezzetli olmasından dolayı halk tarafından büyük bir ilgi görüyor.

15:14 - 8/12/2023 الجمعة
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Bir günde 100 kilogram topladılar
Bir günde 100 kilogram topladılar

Antalya’nın Serik ilçesinde topladıkları mantarlar ile poz veren gençler, sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Serik’te yaşayan Abdullah Ünal, Şevki Okudan ve Ahmet Ünal, doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen mantar ile poz verip sosyal medyada paylaştı.


Yaklaşık 100 kiloya yakın mantar toplayan gençleri görenler gözlerine inanamadı. Kilosu 150 liradan satılan mantar, hem şifa kaynağı hem de lezzetli olmasından dolayı halk tarafından büyük bir ilgi görüyor.


Özellikle hafta sonu birçok vatandaşın mantar toplamak için doğaya çıkıyor.



#Türkiye
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