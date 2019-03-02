Bir yılda boşananların sayısı 3 ilin nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 553 bin 202, boşananların sayısı ise 142 bin 448 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl boşananların sayısı, nüfusu 100 binin altında olan Bayburt, Tunceli ve Ardahan gibi illeri geride bıraktı.

Boşanmada İstanbul ilk Hakkari son sırada

Bu dönemde boşanmaların en fazla olduğu il İstanbul, en az gerçekleştiği il ise Hakkari olarak belirlendi.

Öte yandan, geçen yıl nüfus oranlarına paralel en çok boşanma 30 bin 336 ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u 11 bin 994 boşanma ile İzmir, 11 bin 696 ile Ankara, 7 bin 612 ile Antalya, 7 bin 953 ile de Bursa takip etti.

Boşanan çift sayısı Adana'da 4 bin 394'ü, Mersin'de 4 bin 165'i, Konya'da da 3 bin 717'yi, Kocaeli'de 3 bin 447'yi buldu. Hakkari ise 45 boşanmayla son sırada yer aldı. Boşanma sayısı Bayburt'ta 46, Ardahan'da 64, Gümüşhane'de 87 olarak hesaplandı.

Belirli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2018 yılında binde 1,75 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu.

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