Modada Matrakçı Nasuh dokunuşu

Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatüründeki peyzaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ilham alan modacı Hatice Gökçe, bir kapsül koleksiyon hazırladı.

Anadolu Kültürel Girişimcilik işbirliğiyle hazırlanan bu koleksiyon cuma gününden itibaren Heritage Matrakçı Nasuh by Hatice Gökçe ismiyle Topkapı Sarayı Müzesi avlu mağazasında ve muzedenal.com adresinden satışa çıktı.

Prof. Nurhan Atasoy'un 'Matrakçı Nasuh ve Menzilnamesi' eserinden yer alan minyatürlerden faydalanan Gökçe'nin özel koleksiyonu bir kimono, üç farklı desende hazırlanan üç farklı çanta modeli ile Kahramanmaraş'ta üretilen beş farklı renkteki yemeni terlikten oluşuyor.

İstanbul minyatürünün tamamı kimonoda dijital baskı yöntemiyle yer aldı.

Matrakçı Nasuh Efendi kimdir?

Çoğu insanın adını Muhteşem Yüzyıl dizisinden öğrendiği Matrakçı Nasuh Efendi, Osmanlı Devleti'nin en yetenekli ve en bilge kişilerinden biriydi. Tarih, matematik, coğrafya ve mühendislik konularında olan engin bilgisi bir yana sanat ve sporda da becerilerini kanıtlamıştı.

FOTOĞRAF 9 Yüzü ile birlikte vücudunun çeşitli yerlerinde kırmızı lekeler çıkan Kalo Hoy iaimli küçük çocuk, ölümden döndü. “Ölümcül öpücük” denilen bir hastalığa yakalanan küçük çocuk dört gün boyunca hastanede yattı. Doktorlar, virüsün hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabileceğini söyledi. Göğsünde, yüzünde ve kolunda kırmızı lekeler çıkan çocuk yoğun bir antibiyotik tedavisiyle iyileşti. Çocukları ağızdan öpmek ve ortak çatal-bıçak kullanmak nedeniyle virüsün yayıldığını ifade eden doktorlar, anne ve babaları uyardı. Kalo Hoy’un anne ve babası çocuklarının iyileşmesi nedeniyle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi. Başkaları tarafından öpülen çocuk ölümden döndü Kalo Hoy isimli küçük çocuğun yüzünde kırmızı lekeler çıktı. Hemen doktora giden aile, doktorlar tarafından iki kez eve gönderildi. Üçüncü muayenede küçük çocuğun virüs kaptığı ortaya çıktı. Virüs kapmasının sebebi ise başkaları tarafından öpülmesi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 İki yaşındaki bir çocuğun karnında, bacaklarında, ayaklarında ve en açık şekilde ellerinde sıvı birikmesi olunca oluşan şişkinlik görenleri adeta korkutuyor. Minik Cora’nın annesi normal bir hamilelik geçirse de doktorlar çocuğun ellerinde bir anormallik olduğunu doğumda fark ettiklerini söylüyor. Birkaç hafta içinde şişliğin geçeceği düşünülse de minik Cora’da lenfödem olabileceği ortaya çıktı. Ellerindeki şişkinlik yüzünden kendini besleyemeyen Cora, vücudundaki şişkinlik yüzünden de doğru düzgün giyinemiyordu. Çok sayıda farklı tedavilere maruz kalan küçük çocuğun şişkinliği ne yazık ki geçmedi. Çaresiz kalan ailesi Almanya'da bir uzmanla bir araya geldi. Şişmesinin yüzde 80'inin yağ ve yüzde 20'sinin lenf sıvısından kaynaklandığını söyledi. Ellerindeki yağ liposuction ile çekildikten sonra minik Cora, yaşıtları gibi normal bir şekilde yaşamaya başladı. ÇEktiği tüm acılara rağmen gülmesi ailesini de mutlu ediyor. Ne yaptılarsa ellerindeki şişkinlik geçmiyor İngiltere'de iki yaşındaki Cora Ruben isimli bir bebeğin lenf sisteminin düzgün çalışmamasından dolayı başta elleri olmak üzere vücudunun çeşitli yerleri şişmeye başladı. Küçük kızın elleri sanki boksör eldiveni takmış gibi görünüyor. BiP'te paylaş

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