Modada Matrakçı Nasuh dokunuşu

Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatüründeki peyzaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ilham alan modacı Hatice Gökçe, bir kapsül koleksiyon hazırladı.
Anadolu Kültürel Girişimcilik işbirliğiyle hazırlanan bu koleksiyon cuma gününden itibaren Heritage Matrakçı Nasuh by Hatice Gökçe ismiyle Topkapı Sarayı Müzesi avlu mağazasında ve muzedenal.com adresinden satışa çıktı.
Prof. Nurhan Atasoy'un 'Matrakçı Nasuh ve Menzilnamesi' eserinden yer alan minyatürlerden faydalanan Gökçe'nin özel koleksiyonu bir kimono, üç farklı desende hazırlanan üç farklı çanta modeli ile Kahramanmaraş'ta üretilen beş farklı renkteki yemeni terlikten oluşuyor.
İstanbul minyatürünün tamamı kimonoda dijital baskı yöntemiyle yer aldı.
Matrakçı Nasuh Efendi kimdir?
Çoğu insanın adını Muhteşem Yüzyıl dizisinden öğrendiği Matrakçı Nasuh Efendi, Osmanlı Devleti'nin en yetenekli ve en bilge kişilerinden biriydi. Tarih, matematik, coğrafya ve mühendislik konularında olan engin bilgisi bir yana sanat ve sporda da becerilerini kanıtlamıştı.