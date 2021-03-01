​Bir Zamanlar Çukurova setinde koronavirüs paniği: Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs paniği patlak verdi. Dizide Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi.
Çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım haberi ile korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.
HAYAT
TRT dizilerine koronavirüs arası
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile Çekmeköy'deki Uyanış: Büyük Selçuklu setini gezerek, dizideki Saray, İsfahan, Kuvel Kalesi ve obayı ziyaret etti.
Atlı birliklerden oluşan oyuncular tarafından karşılanan Şentop'a yapımcı Emre Konuk, TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ ve TRT Plato Müdürü Yahya Tayyip Aydeniz eşlik etti.
Konuk, Şentop'a set hakkında bilgi verdi.
Dizinin çekildiği bir sahneyi kamera arkasından izleyen Şentop, yönetmen koltuğuna oturdu.
Dizi oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, sette bulunan alanda 3 ok atarak hedef tahtasını vurdu.
Şentop, dünyada birçok ülkenin tarih anlatan Türk dizilerini ilgiyle takip ettiklerini söyledi.
Dizi setinin çok güzel tasarlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti: Çok önemli bir dönemi ele alıyor. Büyük Selçuklu'nun sınırlarının en büyük noktaya ulaştığı Melikşah dönemi. Dizi büyük bir ilgiyle izleniyor. Gençlerin izlemesini özellikle tavsiye ederim...
Bu tür tarihi olayları anlatan diziler çok önemli. Bütün dünyada ilgi alaka görüyor. Türkiye'de bunun eksikliği vardı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizim çocukluğumuzda izlediğimiz biraz masalsı tarihi filmler vardı, Allah sağlık versin Cüneyt Arkın'ın başrolde oynadığı.
Şentop'a, üzerinde 24 Oğuz boyundan Kınık boyunun simgesinin bulunduğu el yapımı Savaşçı Zırhı hediye edildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizi setini ziyaret etti.
OYNAT 00:57
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizi setinde olay çıktı: Alkollü üç şahıs set çalışanlarına saldırdı
İstanbul Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.