Hayat Biri doğum öncesi diğeri sonrası koronavirüse yakalanan iki anne öldü 3 bebek öksüz kaldı
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Biri doğum öncesi diğeri sonrası koronavirüse yakalanan iki anne öldü: 3 bebek öksüz kaldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan Ceylin Göktaş (28) ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan Nursel Aksoy (37) hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un sezaryenle alınan ikizlerinden biri de koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. İlk çocukları olan her iki annenin de aşı yaptırmadıkları belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Biri doğum öncesi diğeri sonrası koronavirüse yakalanan iki anne öldü: 3 bebek öksüz kaldı
Ceylin Göktaş Finike'de, Nursel Aksoy Kumluca'da toprağa verildi.

Gaziantep'te oturan Ceylin Göktaş, bir süre önce hastanede yaptığı doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumundan bir gün sonra koronavirüs belirtileri gösteren Ceylin Göktaş, hemen tedaviye alındı. Ceylin Göktaş, tedavisinin 10’üncü gününde, pazartesi yaşamını yitirdi. Aşı yaptırmadığı belirtilen Ceylin Göktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Antalya’nın Kumluca ilçesine getirildi. Ceylin Göktaş, bu sabah Hacıveliler Zeytinlik Mezarlığı’nda Covid-19 tedbirleriyle toprağa verildi.

Ceylin Göktaş
Ceylin Göktaş

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İKİZLERE HAMİLEYDİ
Finike ilçesinde ikizlere hamile olan Nursel Aksoy da doğuma 1 ay kala koronavirüse yakalandı. 18 Ağustos'ta koronavirüs belirtisi gösteren Aksoy, 20 Ağustos'ta fenalaşınca ailesi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca bebeklerinin alınması kararlaştırıldı. Doktorlar 23 Ağustos'ta sezaryenle Nursel Aksoy'un ikiz bebeklerini aldı. 27 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Nursel Aksoy, 6 Eylül’de yaşamını yitirdi. Koronavirüslü olarak dünyaya gelen ikizlerden biri de hastanede tedaviye alındı.

Nursel Aksoy ve eşi
Nursel Aksoy ve eşi


Nursel Aksoy'un cenazesi dün koronavirüs tedbirleriyle Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşı yaptırmadığı ifade edilen Nursel Aksoy'dan geriye biri erkek, ikiz bebekleri kaldı. Her iki annenin de ilk çocukları olduğu bildirildi.

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