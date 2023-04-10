Bizim zamanımızda geri dönüşüm vardı.

Son yıllarda geri dönüşümün önemi her fırsatta dile getiriliyor. ‘Sıfır Atık’ kampanyaları yaygınlaşırken aslında bu yöntemin kültürümüzde çok eskilere dayandığını Amasya’da 200 yıldır yaşatılan ‘cecim’ sanatı kanıtlıyor. Eskiyen kazakların iplerinin sökülüp ‘cecim’ adı verilen kilime dönüştürüldüğü renkli sanatı şimdilerde 76 yaşındaki Güllü Duran yaşatıyor.

YENİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYOR

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması için çalışma planladı. Son ustalardan Duran’ın yaşadığı Taşova ilçesinde ‘cecim’ dokuma kursu için müracaatlar başladı. Eskimiş kazak, hırka ve diğer giysilerin iplerini yumak yapan Amasyalı kadınlar 3 değneğin birbirine bağlanıp ortasından sarkan iplerin tuttuğu tezgahta yıllardır kilim dokudu. Evlerin zeminleri ve duvarları bu kilimlerle süslendi. Ancak bu sanat günümüzde unutulmaya yüz tuttu. Şehre ait geleneklerin yaşatılması için araştırmalar yaptıran Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yaşayan son ‘cecim’ ustalarından birini buldu. Yıllardır dokuduğu kilimleri sandığından çıkartan 76 yaşındaki Güllü Duran, Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi’ne davet edildi. Köyünden heyecanla gelip tezgahını kuran yaşlı kadın, gençlere taş çıkartan çabasıyla ilgi odağı oldu. Onu görenler kursa kayıt yaptırmak için müracaat etmeye başladı.

YAPMIYORLAR AMA GÖRÜNCE SEVİYORLAR

Uzunluğu 40 metreye varan kilimlerin yanı sıra çanta gibi eşyaları da aynı dokunan malzemeden ürettiğine değinen 5 çocuk, 17 torun sahibi Duran, “Eski kazaklar artık çöpe gidiyor. Genç kızlar da bunu yapmıyor. Ama hazıra bayılıyorlar. ‘Babaanne bana da yapar mısın’ diyorlar” şeklinde konuştu. Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise “Kendi kültür ve medeniyetinin değerini bilen, yaşatmaya çalışan bir nesil yetişmesini arzu ediyoruz. Ninemiz bu yaşta örnek oluyor” diye konuştu. Kursiyerlerden Fadime Tanış da kursun başlayacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.







