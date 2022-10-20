​Boğaziçi Film Festivali başlıyor.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Boğaziçi Film Festivali bu yıl 10. kez gerçekleşecek. 21-28 Ekim arasında seçkin yapımların gösterimler sinemaseverlerle buluşturulacak. Yarın gerçekleşecek açılış programında, Slovakyalı yönetmeni Michal Blaško’nun “Victim/ Kurban” film gösterilecek. Festivalin onur konukları ise Filipinli yönetmen Lav Diaz ve Macar yönetmen Ildiko Enyedi. Yönetmenler tecrübelerini 26 Ekim’de Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek masterclass ile aktaracak. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını, yerli ve yabancı profesyoneller eşliğinde katılımcılarla buluşturacak.