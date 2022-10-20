Hayat Boğaziçi Film Festivali başlıyor
KÜLTÜR SANAT

Boğaziçi Film Festivali başlıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Boğaziçi Film Festivali bu yıl 10. kez gerçekleşecek. 21-28 Ekim arasında seçkin yapımların gösterimler sinemaseverlerle buluşturulacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi Film Festivali başlıyor
​Boğaziçi Film Festivali başlıyor.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Boğaziçi Film Festivali bu yıl 10. kez gerçekleşecek. 21-28 Ekim arasında seçkin yapımların gösterimler sinemaseverlerle buluşturulacak. Yarın gerçekleşecek açılış programında, Slovakyalı yönetmeni Michal Blaško’nun “Victim/ Kurban” film gösterilecek. Festivalin onur konukları ise Filipinli yönetmen Lav Diaz ve Macar yönetmen Ildiko Enyedi. Yönetmenler tecrübelerini 26 Ekim’de Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek masterclass ile aktaracak. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab, endüstrinin güncel konularını, yerli ve yabancı profesyoneller eşliğinde katılımcılarla buluşturacak.

Frankfurt Fuarı’na Türkiye çıkarması
HAYAT
Frankfurt Fuarı’na Türkiye çıkarması
Aslan gol oldu yağdı

Aslan gol oldu yağdı

​Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.
Dünyayı keşfet ödülü kazan

Dünyayı keşfet ödülü kazan

​Skyroad fotoğraf yarışması için başvuru zamanı.
ABD bu dolar yükünü taşıyamaz

ABD bu dolar yükünü taşıyamaz

​Faiz artırdıkları halde enflasyon düşmüyor.
Kendine güveniyorsan çık karşıma

Kendine güveniyorsan çık karşıma

​ABD ziyaretinin karanlık tarafları var.
Patlama noktası

Patlama noktası

​İşte madendeki kurtarma çalışmalarına rehberlik eden kroki.
Diyalog isteyen biziz

Diyalog isteyen biziz

Bakan Akar, ​Yeni Şafak'ın da olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Togg gün sayıyor

Togg gün sayıyor

​76 ülkeden 2,5 milyon insan takip etti.
Madende inceleme başladı

Madende inceleme başladı

​Bilirkişi heyeti madende.
Enerji kavgası sertleşiyor

Enerji kavgası sertleşiyor

​Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu ABD'ye karşı S. Arabistan'ın yanında saf tuttu.
Katliamın kaynağı sosyal medya

Katliamın kaynağı sosyal medya

​Çoğu siyahi olan 10 kişiyi öldürmüştü.
Bayrak yarışı

Bayrak yarışı

​Kazak teknik direktör özür diledi.
Başka cinayeti ortaya çıktı

Başka cinayeti ortaya çıktı

​Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'e gerçekleştiren suikastın taşeronluğunu yapmıştı.
2050'de 3 dünya bize yetmeyecek

2050'de 3 dünya bize yetmeyecek

​Kocaeli Büyükşehir'in Sıfır Atık Festivali'nde dünyanın geleceği konuşuldu.
'Bana göre Zelenskiy<br>neyse boşverin'

'Bana göre Zelenskiy
neyse boşverin'

​Berlusconi'nin ortaya çıkan ses kaydı İtalya'da tartışma yarattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.