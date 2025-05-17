Boğaziçi Üniversitesi'nde Aile Üniversitesi Programı'nın açılışı yapıldı
22:4217/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Aile Üniversitesi Programı'nın açılışı gerçekleşti.
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Aile Üniversitesi Programı, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te düzenlenen resmi açılış töreniyle kamuoyuna tanıtıldı.
Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve her bireyi bu yapının bilinçli birer parçası hâline getirmek amacıyla başlatılan program; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kamuoyuna duyuruldu.
Program, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) koordinasyonunda yürütülüyor ve aile yapısını güçlendirmeye, kuşaklar arası iletişimi yeniden inşa etmeye yönelik bütüncül ve özgün bir model sunuyor.
HER AİLE ÜYESİ İÇİN BİR FAKÜLTE
Aile Üniversitesi Programı, Türkiye’de ilk kez anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocukları aynı çatı altında buluşturan kapsayıcı bir eğitim yapısı sunuyor. İlk fazda “Anne”, “Baba” ve “Evlilik” fakülteleriyle başlayan model; ikinci dönemde “Büyükanne-Büyükbaba” ve “Çocuk” fakülteleriyle genişleyecek.
Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “
Bakanlık olarak; koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve edici hizmetlerimizi üniversitelerle iş birliği içerisinde güçlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Aile bağlarının ve aile içi iletişimin güçlenmesi, aileye ilişkin değerler ve aile olma bilincine dair farkındalığın artırılmasını amaçlayan bu çalışmanın programa katılacak tüm ailelerimize hayırlı olmasını dilerim.”
Program, yalnızca teorik değil; aynı zamanda pratik ve deneyim temelli modüllerle zenginleştirilmiş durumda. Bu kapsamda “Büyükanne & Büyükbaba ile Sözlü Tarih” atölyeleriyle kuşaklar arası hafıza aktarımı teşvik ediliyor, “Babalar için Finansal Okuryazarlık” eğitimiyle aile ekonomisi yönetimi güçlendiriliyor, “Anne-Baba için Dijital Dünya Rehberi” ile teknolojik bilinç yükseltiliyor, “Eşler için Yaratıcı Drama” modülüyle ise duygusal bağların güçlenmesi amaçlanıyor. Bunlar gibi daha pek çok farklı bakış açısıyla tasarlanmış atölyeleri barındıran programın içeriğinde “Üreten ve Güçlenen Anne” vurgusuyla kadınların hem bireysel gelişimlerine hem aile içindeki rollerine daha donanımlı biçimde katkı sunmaları destekleniyor.
"AİLE, BİLGİNİN VE DEĞERİN BULUŞMA ZEMİNİ OLMALI"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, açılış konuşmasında, “
Toplumun en temel birimi olan aile, yalnızca bireyin değil bir ülkenin geleceğinin de omurgasını oluşturur. Ancak modern çağın getirdiği hızlı değişim, teknolojik dönüşüm, bireyselleşme ve toplumsal rollerdeki farklılaşma, aile kurumunu yeni sınavlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İşte biz bu noktada bir üniversite olarak; bilgiyi, bilimi, araştırmayı ve eğitimi bu sürecin merkezine yerleştirme sorumluluğunu hissediyoruz. Aileyi bir eğitim zemini olarak görmek, bireyleri yalnızca bilgiyle değil, değerlerle de buluşturmak anlamına gelir.”
İfadelerine yer verdi.
BİLGİ TEMELLİ DAYANIŞMA VE NESİLLER ARASI DİYALOG
Aile Üniversitesi, yalnızca bireysel gelişimi değil; toplumsal bağları güçlendiren kolektif bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Katılımcılar; aile içi iletişim, finansal okuryazarlık, dijital çağda ebeveynlik, duygusal dayanıklılık gibi çok boyutlu konularda eğitim alırken aynı zamanda “güçlü birey – bilinçli aile – sağlam toplum” idealine katkı sağlayacak.
Program, kuşaklar arası aktarımı destekleyen yapısıyla hem gelenekle bağ kuruyor hem de modern dünyanın ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor.
AÇILIŞTA KAMU, AKADEMİ VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ BİR ARADAYDI
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te düzenlenen lansmanda Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Leman Yenigün ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından yapılan açılış konuşmalarında, aile kurumunun yalnızca bireysel mutluluğun değil, toplumsal istikrarın da teminatı olduğuna dikkat çekildi.
Ardından BÜYEM tarafından hazırlanan sunumla, Aile Üniversitesi Programı’nın yapısı, ders planı, uygulama modeli ve hedeflenen toplumsal katkılar ayrıntılı biçimde paylaşıldı.
PROTOKOL İMZALANDI, YAYGINLAŞTIRMA BAŞLIYOR
Etkinlik kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile iş birliği resmileştirildi. Lansman, toplu fotoğraf çekimi ve katılımcılarla gerçekleştirilen network buluşması ile sona erdi.
Protokolün ardından Aile Üniversitesi Programı’nın, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve diğer yerel yönetimlerin sürece aktif şekilde dâhil edilmesi hedefleniyor.
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