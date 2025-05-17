Boğaziçi Üniversitesi'nde Aile Üniversitesi Programı'nın açılışı yapıldı

Toplumun en temel birimi olan aile, yalnızca bireyin değil bir ülkenin geleceğinin de omurgasını oluşturur. Ancak modern çağın getirdiği hızlı değişim, teknolojik dönüşüm, bireyselleşme ve toplumsal rollerdeki farklılaşma, aile kurumunu yeni sınavlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İşte biz bu noktada bir üniversite olarak; bilgiyi, bilimi, araştırmayı ve eğitimi bu sürecin merkezine yerleştirme sorumluluğunu hissediyoruz. Aileyi bir eğitim zemini olarak görmek, bireyleri yalnızca bilgiyle değil, değerlerle de buluşturmak anlamına gelir.”