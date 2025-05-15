Uluslararası Aile Günü 81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' ile kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' kapsamında Türkiye genelinde 'Aile Yılı Yürüyüşü' düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '15 Mayıs Uluslararası Aile Günü' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 'Ailemiz Geleceğimiz' temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yürüyüşler düzenlendi.
'AİLELER KEYİFLİ ANLAR YAŞADI'
YURT DIŞINDA DA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Ayrıca Bakanlık tarafından hazırlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlama pankartları ve afişleri, 81 ildeki havaalanlarına, tren garlarına, şehirlerarası otobüs garlarına ve şehir meydanlarına asıldı. Öte yandan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de çeşitli programlar düzenlendi.