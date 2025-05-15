Uluslararası Aile Günü 81 ilde 'Aile Yılı Yürüyüşü' ile kutlandı

"İstanbul'da Gülhane Parkı'nda düzenlenen etkinliğe huzurevlerinde kalan sakinler, bakanlık hizmetlerinden yararlanan aileler ile çocuklar katıldı. Ankara'da Kızılcahamam, Sincan ve Etimesgut ilçelerinde düzenlenen yürüyüşlerde mehteran takımı eşliğinde 'En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun' pankartı taşındı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ise 'Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz' pankartı açan katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Valilik, bakanlık il yöneticileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların yer aldığı yürüyüşlerde Aile Yılı ve ailenin öneminin vurgulandığı dövizler taşındı. Konserler, halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin düzenlendiği programlarda aileler keyifli anlar yaşadı"