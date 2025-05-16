Türkiye'de ilk: Aile Dostu Park

Aile Yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Dostu Mekanlar" ve "Aile Dostu Parklar"ın belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'deki ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Dostu Mekanlar ve Aile Dostu Parklar" projesi kapsamında, ilk "Aile Dostu Park" ünvanı Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne, "Aile Dostu Mekan" ünvanı ise Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Aile Dostu Mekanlar" ve "Aile Dostu Parklar"ın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ailelerin ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan tüm aile bireyleri için güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı kamusal alanların yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Aile Dostu Mekanlar" ve "Aile Dostu Parklar" uygulaması kapsamında ilk belge, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Gaziantep Galle Park Millet Bahçesi'ne, ilk "Aile Dostu Mekan" ünvanı ise Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne verildi.
Aile Dostu Mekanlar ve Aile Dostu Parkların taşıması gereken kriterler
Aile Dostu mekanlar ve parkların bu ünvanı taşıması için bazı kriterlere sahip olması gerekiyor.
Aile Dostu Parklar ünvanına sahip olunması için taşınması gereken kriterler şöyle:
Aile Dostu Mekanların taşıdığı özellikler
Aile Dostu Mekanların ise sadece ticari hizmet sunan yapılar değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, çocukların gelişimini ve aile yaşamının desteklenmesini hedefleyen önemli sosyal alanlar olarak tasarlanması amaçlanıyor.
Bu çerçevede Aile Dostu Mekanların taşıması gereken kriterler ise şunlar:
Değerlendirmeler sonucunda belirlenen standartlara uygun parklar "Aile Dostu Park", bu standartlara uygun mekanlar ise "Aile Dostu Mekan" olarak nitelendirilecek.
Bu standartların altında kalan parklar ve mekanlar için ise somut iyileştirme önerileri sunularak yeniden değerlendirme süreci başlatılabilecek.