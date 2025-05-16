Türkiye'de ilk: Aile Dostu Park

"Fiziksel engelleri olan bireylerin, çocuk arabası kullanan ebeveynlerin ya da yaş almış vatandaşların parka rahatlıkla ulaşabilmesi ve park içinde özgürce hareket edebilmesi için erişilebilirlik. Çocuk oyun alanları için güvenlik. Oyun alanlarının her yaş grubuna hitap eden, yaratıcı ve engelsiz oyun alanları olması. Tuvalet, bebek bakım ünitesi, emzirme alanı, ailelerin ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakların bulunması. Yaşlı ve engelli bireyler için sessiz alanlar, gölgelendirilmiş yürüyüş yolları, yetişkin alt değiştirme üniteleri gibi düzenlemeler. Parkların doğa ile etkileşim kurma, ekolojik farkındalık kazanma ve kültürel-eğitsel etkinliklere katılma imkanı sunan bir mekan olması, kent bostanları, kitap okuma alanları, etkinlik alanları gibi donatıların bulunması."